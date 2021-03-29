Лукашенко о сорванном теракте: "За границей поменялись режиссёры"

Власти Белоруссии возбудили уголовное дело против Тихановской по подозрению в подготовке теракта. Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал сорванные атаки: "За границей поменялись режиссёры".

Генпрокуратура Белоруссии заявила о возбуждении уголовного дела против Светланы Тихановской и оппозиционеров из инициативы BYPOL, которых подозревают в подготовке теракта.

По словам Лукашенко, западные страны, которые с лета прошлого года пытаются разжечь майдан в республике, перешли к более радикальным мерам. Поняв, что обычные протесты уже не работают, они решили начать устраивать провокации с применением насилия.

Вы видите, что поменялись режиссёры за границей. Некоторые каналы, которые раньше водили по Минску "протестунов", от этого отказались. Появились более радикальные - типа BYPOL, где полтора-два десятка бывших якобы военнослужащих, - цитирует президента агентство БелТА.

Напомним, что ранее правоохранительные органы Белоруссии сообщили о предотвращении теракта. Сотрудники сил безопасности обнаружили два взрывных устройства, одно из которых должно было сдетонировать в Минске. По версии следствия, теракт был подготовлен оппозицией с целью переложить ответственность на официальный Минск.