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Лукашенко о сорванном теракте: "За границей поменялись режиссёры"

29 марта 2021, 20:15  •  220 • Политика
Власти Белоруссии возбудили уголовное дело против Тихановской по подозрению в подготовке теракта. Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал сорванные атаки: "За границей поменялись режиссёры".
Генпрокуратура Белоруссии заявила о возбуждении уголовного дела против Светланы Тихановской и оппозиционеров из инициативы BYPOL, которых подозревают в подготовке теракта.
По словам Лукашенко, западные страны, которые с лета прошлого года пытаются разжечь майдан в республике, перешли к более радикальным мерам. Поняв, что обычные протесты уже не работают, они решили начать устраивать провокации с применением насилия.
Вы видите, что поменялись режиссёры за границей. Некоторые каналы, которые раньше водили по Минску "протестунов", от этого отказались. Появились более радикальные - типа BYPOL, где полтора-два десятка бывших якобы военнослужащих, - цитирует президента агентство БелТА.
Напомним, что ранее правоохранительные органы Белоруссии сообщили о предотвращении теракта. Сотрудники сил безопасности обнаружили два взрывных устройства, одно из которых должно было сдетонировать в Минске. По версии следствия, теракт был подготовлен оппозицией с целью переложить ответственность на официальный Минск.

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