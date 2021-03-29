|
Лукашенко о сорванном теракте: "За границей поменялись режиссёры"
29 марта 2021, 20:15 • 220 • Политика
Власти Белоруссии возбудили уголовное дело против Тихановской по подозрению в подготовке теракта. Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал сорванные атаки: "За границей поменялись режиссёры".
Генпрокуратура Белоруссии заявила о возбуждении уголовного дела против Светланы Тихановской и оппозиционеров из инициативы BYPOL, которых подозревают в подготовке теракта.
По словам Лукашенко, западные страны, которые с лета прошлого года пытаются разжечь майдан в республике, перешли к более радикальным мерам. Поняв, что обычные протесты уже не работают, они решили начать устраивать провокации с применением насилия.
Напомним, что ранее правоохранительные органы Белоруссии сообщили о предотвращении теракта. Сотрудники сил безопасности обнаружили два взрывных устройства, одно из которых должно было сдетонировать в Минске. По версии следствия, теракт был подготовлен оппозицией с целью переложить ответственность на официальный Минск.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
220
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
28 марта 2021, 08:30
|
24 марта 2021, 00:00
|
26 марта 2021, 05:10
|
26 марта 2021, 23:30
|
27 марта 2021, 05:55
|
25 марта 2021, 06:15
|
23 марта 2021, 01:05