Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказался о президенте России Владимире Путине, министре обороны Сергее Шойгу и премьер-министре Михаиле Мишустине. "Мы - русские, на колени стать не можем!" - отметил он.

Белорусский лидер в интервью изданию "Национальная оборона" сравнил Путина с другими мировыми лидерами. И.о. канцлера Германии Ангела Меркель особо ничем не прославилась на родине, хотя и остаётся "крепкой бабой".

Президента Франции Эммануэля Макрона американские союзники опозорили на весь мир, когда лишили военного контракта с Австралией.

А президент России Владимир Путин смог сохранить свою страну от Запада, пытающегося "раздербанить" русские земли, считает Лукашенко.

Отдельного упоминания удостоились глава Минобороны России Сергей Шойгу и премьер-министр Михаил Мишустин. Первого президент Белоруссии назвал аксакалом (глава рода, старейшина - ред.), человеком, который знает, что делать, и которого все уважают.

Второго - очень гибким, аккуратным и образованным человеком, который как нельзя кстати пришёлся ко двору.

Как я часто говорю, мы же русские люди, мы не можем стать на колени, нас никто никогда не поставил на колени,

- подчеркнул Лукашенко.