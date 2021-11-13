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Лукашенко о Путине, Шойгу и Мишустине: "Мы - русские, на колени стать не можем!"
13 ноября 2021, 18:30 • 78 • Политика
Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказался о президенте России Владимире Путине, министре обороны Сергее Шойгу и премьер-министре Михаиле Мишустине. "Мы - русские, на колени стать не можем!" - отметил он.
Белорусский лидер в интервью изданию "Национальная оборона" сравнил Путина с другими мировыми лидерами. И.о. канцлера Германии Ангела Меркель особо ничем не прославилась на родине, хотя и остаётся "крепкой бабой".
Президента Франции Эммануэля Макрона американские союзники опозорили на весь мир, когда лишили военного контракта с Австралией.
А президент России Владимир Путин смог сохранить свою страну от Запада, пытающегося "раздербанить" русские земли, считает Лукашенко.
Отдельного упоминания удостоились глава Минобороны России Сергей Шойгу и премьер-министр Михаил Мишустин. Первого президент Белоруссии назвал аксакалом (глава рода, старейшина - ред.), человеком, который знает, что делать, и которого все уважают.
Второго - очень гибким, аккуратным и образованным человеком, который как нельзя кстати пришёлся ко двору.
- подчеркнул Лукашенко.
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