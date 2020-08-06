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Лукашенко о преемнике для России: "Путин не будет держаться за власть"
06 августа 2020, 23:30 • 58 • Политика
Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказал своё мнение о будущем для России. Он выступил в свойственной ему манере: "Путин не будет держаться посиневшими руками за власть, он найдёт вариант".
Белорусский лидер Александр Лукашенко дал интервью украинскому ведущему Дмитрию Гордону. Украинец попытался спровоцировать политика на некие политические прогнозы, заявив, будто президент РФ намерен оставаться у власти до 2036 года.
Такими пассажами ранее российских граждан провоцировали либералы и российская оппозиция.
Однако Лукашенко моментально отмёл это странное утверждение: "Это вы придумали и выдумали".
Он высказал своё мнение по этому поводу.
"Никогда Путин не будет президентом до 2036 года. Я стопроцентно гарантирую: Путин не будет держаться, как я говорю, посиневшими руками за власть", - категорично заявил лидер республики.
По его словам, глава России будет действовать иначе.
"Он найдёт вариант, чтобы к власти пришли люди или человек, который продолжит тот путь развития России, который существует сейчас", - отметил Лукашенко.
Кроме того, белорусский президент отметил, что президент России ему как "старший брат".
"Я считаю Владимира Владимировича своим старшим братом. Искренне считаю своим братом старшим, но не в том плане, что ты старший, а мы тут вот никакие младшие, ты, действительно, и по возрасту, и по весу старший брат. Старший брат должен младшего поддерживать", - сказал он Гордону.
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