Лукашенко о преемнике для России: "Путин не будет держаться за власть"

Белорусский лидер Александр Лукашенко дал интервью украинскому ведущему Дмитрию Гордону. Украинец попытался спровоцировать политика на некие политические прогнозы, заявив, будто президент РФ намерен оставаться у власти до 2036 года.

Такими пассажами ранее российских граждан провоцировали либералы и российская оппозиция.

Однако Лукашенко моментально отмёл это странное утверждение: "Это вы придумали и выдумали".

Он высказал своё мнение по этому поводу.

"Никогда Путин не будет президентом до 2036 года. Я стопроцентно гарантирую: Путин не будет держаться, как я говорю, посиневшими руками за власть", - категорично заявил лидер республики.

По его словам, глава России будет действовать иначе.

"Он найдёт вариант, чтобы к власти пришли люди или человек, который продолжит тот путь развития России, который существует сейчас", - отметил Лукашенко.

Кроме того, белорусский президент отметил, что президент России ему как "старший брат".

"Я считаю Владимира Владимировича своим старшим братом. Искренне считаю своим братом старшим, но не в том плане, что ты старший, а мы тут вот никакие младшие, ты, действительно, и по возрасту, и по весу старший брат. Старший брат должен младшего поддерживать", - сказал он Гордону.