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Лукашенко о молодежи: "Ничего не умеют!"
02 февраля 2019, 23:24 • 57 • Политика
Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что у современной молодежи отсутствуют самые необходимые навыки, что приводит к разрушению семей. "Ничего не умеют!" - отметил он.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко не может понять современную молодежь. Об этом глава государства заявил 1 февраля на заседании, посвященном перспективам развития нацсистемы образования.
По мнению политика, молодые люди сейчас ничего не умеют, тогда как поколение Лукашенко получило необходимые навыки в школе.
"Ничего делать не умеют! Он лампочку не может завернуть, починить чайник или кофеварку. Нас учили в школе. Почему мы на это забили и так относимся к детям? Почему девчонка не знает, как поджарить яичницу, не может пришить пуговицу?" - пожаловался президент страны.
Он выразил уверенность в том, что именно отсутствие столь необходимых бытовых навыков и приводит к разрушению семей.
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