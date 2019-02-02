Лукашенко о молодежи: "Ничего не умеют!"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что у современной молодежи отсутствуют самые необходимые навыки, что приводит к разрушению семей. "Ничего не умеют!" - отметил он.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не может понять современную молодежь. Об этом глава государства заявил 1 февраля на заседании, посвященном перспективам развития нацсистемы образования.

По мнению политика, молодые люди сейчас ничего не умеют, тогда как поколение Лукашенко получило необходимые навыки в школе.

"Ничего делать не умеют! Он лампочку не может завернуть, починить чайник или кофеварку. Нас учили в школе. Почему мы на это забили и так относимся к детям? Почему девчонка не знает, как поджарить яичницу, не может пришить пуговицу?" - пожаловался президент страны.

Он выразил уверенность в том, что именно отсутствие столь необходимых бытовых навыков и приводит к разрушению семей.