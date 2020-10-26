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Лукашенко нейтрализовал протест в Белоруссии - эксперт

26 октября 2020, 12:00  •  335 • Политика
Александр Лукашенко. Фото: Alex Halada/APA Picturedesk/www.globallookpress.com
Ультиматум Тихановской не стал общенародным
Понедельник, 26 октября, объявлен лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской началом общенациональной стачки. Однако эксперты не ожидают реального обострения ситуации – жители республики не настроены на резкие меры ради смены режима, это показали состоявшиеся в воскресенье демонстрации в крупных городах. Недовольные властью Лукашенко белорусы не стали сторонниками оппозиции.
"Лукашенко удалось нейтрализовать ту группу людей, которые в Минске гуляют. Именно гуляют, не протестуют",
– подчеркивает политолог Марат Баширов. По его мнению, "массовку" на акциях оппозиции составляют граждане, которых не устраивает сложившееся при Лукашенко положение дел в стране, но которые готовы ждать перемен, что он им пообещал, передает "КП". Поэтому обещанного Тихановской обострения протестов не произойдет.
Обосновавшаяся в Прибалтике оппозиционерка слишком поспешила назвать свой ультиматум "народным". На самом деле он выражает мнение не белорусов, а людей на Западе, подпитывающих белорусскую оппозицию, считает политолог. Однако даже там осознали – сбросить Лукашенко не удалось, поэтому с ним нужно налаживать диалог. Это подтвердил звонок в Минск госсекретаря США Майка Помпео.
В то же время жизнь в Белоруссии уже не станет прежней. Белорусы высказали власти свои политические претензии и будут следить, как к ним прислушиваются. Все успокоится только после ухода Лукашенко и новых выборов. Но в ближайшее время этого ждать не стоит:
"Думаю, они в зоне турбулентности будут еще года три", – считает Баширов.
В воскресенье, 25 октября, в крупных городах республики состоялись уличные акции оппозиции. Для разгона наиболее активных митингующих правоохранители применяли спецсредства. К вечеру все разошлись, но Тихановская опубликовала в своем телеграм-канале воззвание о начале 26 октября общенациональной забастовки.
"Белорусы сделают этот шаг, потому что их слово – закон", – заявила она.
Ранее она призвала граждан РБ не выходить на работу с понедельника, пообещав при этом каждому участнику забастовки финансовую поддержку.

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