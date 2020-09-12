Лукашенко нельзя просто отправить на пенсию: Михеев о будущем интеграции России и Белоруссии

Президент России Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко обсудят на переговорах в Сочи интеграцию в рамках Союзного государства и реализацию крупных проектов, сообщили в Кремле. Тему объединения России и Белоруссии прокомментировал для Царьграда политолог Сергей Михеев.

Он отмечает, что сейчас действительно создалась уникальная ситуация, когда есть возможность сдвинуть вопрос об интеграции с мёртвой точки. Что касается полного объединения и слияния, то эксперт пока не видит для этого предпосылок.

Михеев указал, что неправильно сравнивать воссоединение России с Крымом и объединение России и Белоруссии, так как это совершенно разные случаи. Политолог призвал не торопить события, так как это может оказаться не только бесполезным, но ещё и вредным. А вот для продвижения идей интеграции - идеальная возможность.

"Лукашенко совершил массу ошибок и оказался в сложной ситуации. Сам себя загнал в неё. Россия - это та страна, которая помогает ему выбираться из этой ситуации. Когда говорят, зачем вы спасаете Лукашенко, нам нужна Белоруссия - я считаю, что, спасая Лукашенко, мы спасаем Белоруссию", - сказал Сергей Михеев в программе "Михеев. Итоги" на канале Царьград.

Сейчас у Лукашенко свободы для манёвра меньше, для реализации его амбиций тоже меньше возможностей. И совершенно очевидно, что взаимная интеграция поможет сразу всем, считает политолог.

Насколько далеко может зайти эта интеграция? Это решится в ходе переговоров, которые вряд ли будут простыми, отметил Сергей Михеев. Он пояснил, что проработки требует множество вопросов и нюансов. Один из основных: что делать с Лукашенко? Политолог указал, что амбиции белорусского лидера никуда не исчезнут. Он не может просто взять и уйти на пенсию. Нужно проработать варианты конкретно его деятельности.