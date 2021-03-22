Лукашенко не сдержал слёз и послал оппозиционеров в Хатынь: "Заблудшим и одурманенным говорю…"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не сдержал слёз во время митинга-реквиема, прошедшего 21 марта в мемориальном комплексе недалеко от Минска. Политик послал оппозиционеров в Хатынь. "Заблудшим и одурманенным говорю…" - произнёс он.

Речь Лукашенко была очень проникновенной. Президент напомнил о трагедии Хатыни и тысячах населённых пунктов с такой же судьбой. В сердцах людей эта боль не утихает. Генетическая память белорусов является иммунитетом от фашистской идеологии, однако и сейчас есть те, кто пытается её возродить.

Белорусский лидер обратился ко всем, кто верит, что фашизм нёс на нашу землю цивилизацию, а также к героизирующим убийц, к поклоняющимся бело-красно-белым флагам (сейчас - флаги оппозиции). Он отметил, что именно под такими знамёнами проводился геноцид народа Белоруссии.

"Всем вам, заблудшим и одурманенным, говорю: "Иди и смотри!" Иди в Хатынь", - произнёс Александр Лукашенко.

Во время митинга-реквиема под названием "Лампада памяти" президент Белоруссии не смог сдержать слёз. Это было хорошо видно в ходе прямой трансляции, которая велась телеканалом АТН на YouTube.

Фашисты в Великую Отечественную войну уничтожили 9200 деревень на территории Белоруссии. Свыше пяти тысяч они сожгли вместе с жителями. 22 марта 1943 года не стало Хатыни месте с населявшими её 75 детьми и 74 взрослыми. С 1969 года на месте сожжённой деревни находится мемориальной комплекс, частью которого является Кладбище деревень. Таких объектов в мире больше нет. Это 185 могил в память об уничтоженных населённых пунктах, которые так и не были восстановлены.