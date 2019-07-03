Лукашенко не оставил белорусам надежд ни на Россию, ни на НАТО

Белорусский президент Александр Лукашенко на собрании, посвящённом Дню независимости Белоруссии, заявил, что страна не должна рассчитывать на помощь извне. По его словам, рассчитывать в защите республики нельзя ни на Россию, ни на блок НАТО.

Как пояснил Лукашенко, "суверенитет и независимость - это самые дорогие вещи", причём не только в денежном выражении.

Его комментарий связан с развернувшимся в обществе обсуждением по поводу законопроекта о сокращении отсрочек от призыва в армию для продолжения образования.

Как пояснил глава республики, страна должна рассчитывать на себя.

Однако, добавил он, есть несколько возможных вариантов защиты суверенитета - например, обратиться за защитой в НАТО.

"Если мы сильно попросим, они нам пообещают. И те, которые пописывают в интернете, с удовольствием бы это приняли. Вы хотите этого варианта? Я - нет", - сказал Лукашенко, передаёт РИА Новости.

По другому сценарию - помощь можно попросить у России, но и здесь есть свой нюанс, пояснил он.

"Можем попросить и договориться... Вы хотите в состав России, чтобы она нас защитила? Нет. И я не хочу", - сказал белорусский лидер и добавил, что для белорусов остаётся третий вариант: самим защищать себя..