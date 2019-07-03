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Лукашенко не оставил белорусам надежд ни на Россию, ни на НАТО
03 июля 2019, 01:24 • 11 • В мире
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика должна самостоятельно защищать суверенитет, а не рассчитывать на помощь России или НАТО.
Белорусский президент Александр Лукашенко на собрании, посвящённом Дню независимости Белоруссии, заявил, что страна не должна рассчитывать на помощь извне. По его словам, рассчитывать в защите республики нельзя ни на Россию, ни на блок НАТО.
Как пояснил Лукашенко, "суверенитет и независимость - это самые дорогие вещи", причём не только в денежном выражении.
Его комментарий связан с развернувшимся в обществе обсуждением по поводу законопроекта о сокращении отсрочек от призыва в армию для продолжения образования.
Как пояснил глава республики, страна должна рассчитывать на себя.
Однако, добавил он, есть несколько возможных вариантов защиты суверенитета - например, обратиться за защитой в НАТО.
"Если мы сильно попросим, они нам пообещают. И те, которые пописывают в интернете, с удовольствием бы это приняли. Вы хотите этого варианта? Я - нет", - сказал Лукашенко, передаёт РИА Новости.
По другому сценарию - помощь можно попросить у России, но и здесь есть свой нюанс, пояснил он.
"Можем попросить и договориться... Вы хотите в состав России, чтобы она нас защитила? Нет. И я не хочу", - сказал белорусский лидер и добавил, что для белорусов остаётся третий вариант: самим защищать себя..
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