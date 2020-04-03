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Лукашенко не хочет быть "крутым парнем": Режим ЧП ему не нужен и "в эти игры играть" он не будет

03 апреля 2020, 02:35  •  55 • В мире
Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что ему не нужно выставлять себя "крутым парнем" перед избирателями. Он по-прежнему не видит большой угрозы в коронавирусе и считает, что режим ЧП стране не нужен, а "в эти игры играть" он не хочет.
Белорусский лидер Александр Лукашенко в беседе с журналистами местного отделения телерадиокомпании "Мир" подчеркнул, что мог бы последовать примеру других государств и тоже объявить режим ЧП в стране, однако не станет "в эти игры играть".
По его мнению, такое решение нарочито сделало бы его "крутым парнем" в глазах избирателей накануне выборов, однако этих показательных, как он считает, шагов ему не нужно.
"Я бы сегодня мог ввести чрезвычайное положение - патрули по улицам, все сидят [по домам] - и показать перед президентскими выборами, какой я крутой парень, что я могу всё взять под контроль", - заметил он.
Коронавирус лидер Белоруссии по-прежнему не считает серьёзной угрозой и полагает, что с инфекцией должна самостоятельно справиться система здравоохранения.
Между тем в стране уже зарегистрировано 163 эпизода заболевания COVID-19. При этом границы государства по-прежнему открыты, Минск лишь усилил контроль за прибывающим из-за рубежа транспортом и порекомендовал гражданам соблюдать двухнедельный карантин после заграничных поездок.

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