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Лукашенко не блефовал: Литве грозит разорение

15 октября 2020, 01:50  •  93 • Политика
Транзитный манёвр России нанесёт серьёзный удар по Литве. Страна останется без трети транзита. Лукашенко не блефовал, когда грозил прибалтам, отмечает публицист Сергей Перепелица.
Манёвр России с транзитом белорусских грузов грозит обернуться неожиданными последствиями для Прибалтики. К такому выводу пришли экономические аналитики англоязычного белорусского издания Belarus Digest.
Они отмечают, что огромное количество производимых Белоруссией товаров проходят к конечному потребителю через Прибалтику. Так, примерно треть всего грузопотока литовского Клайпедского порта составляли белорусские грузы.
Однако после того, как Литва поддержала беглого лидера белорусской оппозиции Светлану Тихановскую, президент Белоруссии Александр Лукашенко дал указание перенаправить грузовые потоки из этой страны в Россию. Тем временем Москва совершила манёвр, перенаправив грузопотоки из прибалтийских портов в собственные, расположенные в Ленинградской области. Теперь туда же могут направиться и поставки из Белоруссии.
Что же касается Литвы, то ей будет нанесён серьёзный урон. Он зависит от белорусского грузопотока, особенно после того, как Россия перестала пропускать через неё свои грузы, - приводит РИА ФАН выводы экспертов.
С этим согласны и в самой Литве. По мнению публициста Сергея Перепелицы, Лукашенко не блефовал, когда грозил прибалтам развернуть транзит в отместку за вмешательство во внутренние дела его страны.

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