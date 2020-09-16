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Лукашенко назвал всех организаторов "беломайдана" и припечатал: "Время баррикад прошло"
16 сентября 2020, 21:20 • 168 • Политика
Лукашенко назвал всех организаторов беломайдана и припечатал: "Время баррикад прошло". По его словам, план по "уничтожению Белоруссии" готовился 10 лет.
По словам президента Белоруссии, так называемый беломайдан организован по всем правилам разжигания "цветных революций", которые подробно описаны в методичке известного американского политика Джина Шарпа.
Лукашенко уверяет, что госпереворот готовился на протяжении 10 лет. Подготовительные этапы пришлись ещё на 2006-2010 года, когда Запад раскрутил десятки оппозиционных блогеров. В конечном итоге протестное движение должно было вылиться в массовые беспорядки и свергнуть власть, однако этого так и не произошло.
Лукашенко также "поимённо" назвал все страны, участвующие в организации "беломайдана". Главную роль в этом мероприятии сыграли США, которые и прежде устраивали "цветные революции". Они расшатывали ситуацию в Белоруссии через сеть своих фондов "по поддержке демократии", сообщает агентство "БелТА". В Европе же "уничтожать Беларусь" им активно помогали Польша, Литва, Чехия "и, к сожалению, наша Украина".
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