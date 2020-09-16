Лукашенко назвал всех организаторов "беломайдана" и припечатал: "Время баррикад прошло"

По словам президента Белоруссии, так называемый беломайдан организован по всем правилам разжигания "цветных революций", которые подробно описаны в методичке известного американского политика Джина Шарпа.

Лукашенко уверяет, что госпереворот готовился на протяжении 10 лет. Подготовительные этапы пришлись ещё на 2006-2010 года, когда Запад раскрутил десятки оппозиционных блогеров. В конечном итоге протестное движение должно было вылиться в массовые беспорядки и свергнуть власть, однако этого так и не произошло.

Время баррикад и митингов завершилось. Сегодня мы выходим из того непростого периода, который переживали около двух месяцев, - отметил белорусский лидер.