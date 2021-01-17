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Лукашенко назвал виновных в протестах в Белоруссии - COVID-19 и закрытые границы

17 января 2021, 01:05  •  9 • Политика
Лукашенко объяснил затянувшиеся протесты в Белоруссии. По словам белорусского лидера, виноваты пандемия COVID-19 и закрытые границы.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что в затянувшихся протестах в Минске виноваты пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 и закрытые на карантин границы. Об этом белорусский лидер сказал в интервью российской журналистке Наиле Аскер-заде.
Лукашенко отметил, что протесты 2020 года по большому счёту не сильно отличались от протестов оппозиции по поводу итогов выборов в другие года. Единственное отличие, по словам президента Белоруссии, заключается в затянувшемся характере нынешних протестов.
Каждый раз после президентских выборов обязательно происходят перевороты машин, сжигание гаишных машин, в 2010 году - штурм Дома правительства,
- отметил Лукашенко.
По его мнению, нынешние протесты так затянулись из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 и перекрытых из-за этого границ, в том числе с Россией. В результате все те, кто работал в России, оказались заперты в Белоруссии. Но вместо того, чтобы найти работу на Родине, они присоединились к протестам.
Ничего чрезвычайного, если можно так выразиться, по сравнению с предыдущими итогами выборов не произошло. Единственное, что по времени растянулось. Почему? Потому что даже вы закрыли от нас границу. И те несколько тысяч человек, которые работали в России, вы их оттуда "выдавили", они здесь остались, а работать не хотят,
- сказал Лукашенко.
Президент Белоруссии подчеркнул, что это не обвинение в адрес России. Просто это один из факторов, который сыграл роль в появлении протестного движения 2020 года.

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