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Лукашенко назвал условие встречи с Тихановской
22 ноября 2021, 23:05 • 134 • Политика
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал условие встречи со Светланой Тихановской. Впрочем, выполнено оно всё равно вряд ли будет.
Политик отметил, что Светлана Тихановская на самом деле не имеет отношения к белорусской оппозиции. Точно так же и Алексея Навального нельзя причислять к русской оппозиции.
Оба являются просто продажными людьми, которые предали интересы родной страны, считает Лукашенко. Он обратил внимание на то, что президент России Владимир Путин тоже не относится к Навальному как к оппозиционеру.
- отметил президент Белоруссии.
Напомним, что Светлана Тихановская проиграла на президентских выборах, которые проходили в Белоруссии в августе прошлого года, после чего бежала в Литву, откуда начала организовывать акции протеста на родине.
По словам Лукашенко, Тихановскую финансирует литовская разведка, которая на пару с Польшей рассчитывала устроить госпереворот в соседнем государстве по украинскому сценарию. Примечательно, что Запад признал Тихановскую президентом в обход белорусских избирателей и начал вести с ней диалог на самом высоком уровне, хотя оппозиционерка де-факто не облечена властью.
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