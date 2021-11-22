Лукашенко назвал условие встречи с Тихановской

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал условие встречи со Светланой Тихановской. Впрочем, выполнено оно всё равно вряд ли будет.

Политик отметил, что Светлана Тихановская на самом деле не имеет отношения к белорусской оппозиции. Точно так же и Алексея Навального нельзя причислять к русской оппозиции.

Оба являются просто продажными людьми, которые предали интересы родной страны, считает Лукашенко. Он обратил внимание на то, что президент России Владимир Путин тоже не относится к Навальному как к оппозиционеру.

Как только Путин с Навальным сядут за стол переговоров, я мгновенно со Светланой начну вести переговоры... Навальный не оппозиционер для Путина, он предатель интересов России,

- отметил президент Белоруссии.

Напомним, что Светлана Тихановская проиграла на президентских выборах, которые проходили в Белоруссии в августе прошлого года, после чего бежала в Литву, откуда начала организовывать акции протеста на родине.

По словам Лукашенко, Тихановскую финансирует литовская разведка, которая на пару с Польшей рассчитывала устроить госпереворот в соседнем государстве по украинскому сценарию. Примечательно, что Запад признал Тихановскую президентом в обход белорусских избирателей и начал вести с ней диалог на самом высоком уровне, хотя оппозиционерка де-факто не облечена властью.