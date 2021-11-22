Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Киев готовит "злой сценарий" для Донбасса, война закончится за 600 мин...
Россия сделала шаг, который потрясёт Украину — главред популярного украинского С...
В Крым - ни ногой? Норкин рассказал в прямом эфире о странностях с Ротару
Киев готовит зачистку и военную оккупацию Донбасса после выхода из Минских согла...
Главная / Политика

Лукашенко назвал условие встречи с Тихановской

22 ноября 2021, 23:05  •  134 • Политика
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал условие встречи со Светланой Тихановской. Впрочем, выполнено оно всё равно вряд ли будет.
Политик отметил, что Светлана Тихановская на самом деле не имеет отношения к белорусской оппозиции. Точно так же и Алексея Навального нельзя причислять к русской оппозиции.
Оба являются просто продажными людьми, которые предали интересы родной страны, считает Лукашенко. Он обратил внимание на то, что президент России Владимир Путин тоже не относится к Навальному как к оппозиционеру.
Как только Путин с Навальным сядут за стол переговоров, я мгновенно со Светланой начну вести переговоры... Навальный не оппозиционер для Путина, он предатель интересов России,
- отметил президент Белоруссии.
Напомним, что Светлана Тихановская проиграла на президентских выборах, которые проходили в Белоруссии в августе прошлого года, после чего бежала в Литву, откуда начала организовывать акции протеста на родине.
По словам Лукашенко, Тихановскую финансирует литовская разведка, которая на пару с Польшей рассчитывала устроить госпереворот в соседнем государстве по украинскому сценарию. Примечательно, что Запад признал Тихановскую президентом в обход белорусских избирателей и начал вести с ней диалог на самом высоком уровне, хотя оппозиционерка де-факто не облечена властью.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





134
Источник
Похожие новости
22 ноября 2021, 00:20
Источник в Генштабе раскрыл план Киева по захвату Донбасса
22 ноября 2021, 00:20
Митингующие в Киеве пытаются прорваться к офису президента: "Зеленского в тюрьму"
22 ноября 2021, 09:40
После слов Симоньян американец Майкл Бом обещал не возвращаться в США
22 ноября 2021, 13:45
Русские, сдавайтесь и дайте денег: Заявления Киева в коротком изложении "Голоса Мордора"
22 ноября 2021, 13:45
Симоньян предложила Рашкину создать новую партию. Название вызвало взрыв хохота
22 ноября 2021, 13:45
"Западу напомнили старый должок": новые данные по "Курску" оценили военные эксперты
Новости партнеров
 
Выбор дня
22 ноября 2021, 00:20
Источник в Генштабе раскрыл план Киева по захвату Донбасса
22 ноября 2021, 00:20
Митингующие в Киеве пытаются прорваться к офису президента: "Зеленского в тюрьму...
22 ноября 2021, 09:40
После слов Симоньян американец Майкл Бом обещал не возвращаться в США
22 ноября 2021, 13:45
Русские, сдавайтесь и дайте денег: Заявления Киева в коротком изложении "Голоса ...
22 ноября 2021, 13:45
Симоньян предложила Рашкину создать новую партию. Название вызвало взрыв хохота
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
18 ноября 2021, 01:10
"Может привести к трагическим последствиям": Киссинджер предупредил США и Китай
20 ноября 2021, 05:10
Киев готовит зачистку и военную оккупацию Донбасса после выхода из Минских соглашений
16 ноября 2021, 01:55
Финляндия поднимает вопрос об Ингерманландии
17 ноября 2021, 15:50
"Не видел такого позора": в Литве заявили об унижении страны из-за Тихановской
16 ноября 2021, 07:10
Украина получила от Путина "приз за несговорчивость"
19 ноября 2021, 09:15
Климкин довёл политолога Корнилова до слёз: "Вот это проснулся!"
17 ноября 2021, 13:30
На Армению и Азербайджан нашлась управа пострашнее Шойгу: Хватило звонка
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.