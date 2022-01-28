Лукашенко назвал условие своего ухода с поста президента

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал условие своего ухода с занимаемого поста. Он заявил, что примет такое решение, если того захочет белорусский народ.

Как отметил Александр Лукашенко, он уже сделал своё дело. В случае если белорусский народ того захочет, он будет готов покинуть свой пост.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности Минска выступить на стороне Москвы в случае военной агрессии против России. При этом глава соседнего государства отметил, что в случае агрессии против Белоруссии на её защиту будут готовы отправиться сотни тысяч русских военных. Также Александр Лукашенко высказался о политике Польши и Литвы, заявив, что эти страны полностью приняли навязанную США стратегию поведения и ввязались в противостояние даже с Китаем.