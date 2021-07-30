Лукашенко назвал условие размещения русских баз в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал условие размещения русских военных баз в его стране.

По словам Александра Лукашенко, базы Вооружённых сил России могут появиться в Белоруссии в случае угрозы Союзному государству. При этом он отметил, что на данный момент такой необходимости нет.

Лукашенко также добавил, что вопрос о размещении авиабаз России никогда не обсуждался на уровне президентов двух стран. По его словам, в этом нет необходимости.