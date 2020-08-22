Лукашенко назвал условие, при котором на Белоруссии поставят крест

Сегодня президент Белоруссии Александр Лукашенко посетил военный полигон под Гродно. После доклада министра обороны республики Виктора Хренина о ситуации в стране на сегодняшний день глава государства отметил, что всё развивается по предполагаемому ранее сценарию - "по плану "цветных революций" с возбуждением внутриполитической ситуации в стране".

Но есть один нюанс, на который обратил внимание Лукашенко.

"Оригинальность и особенность ситуации состоит в том, что подключён внешний фактор, что бывает не всегда", - отметил белорусский лидер, добавив, что обычно по плану идёт внутренняя раскрутка, госпереворот. А в данном случае действующая белорусская власть активно сопротивляется. Вот и пришлось организаторам протестов подключать и внешний фактор.

Кроме того, указал Лукашенко и на дерзкие заявления западных стран о финансировании и поддержке протеста, а также обратил внимание и на военную поддержку. В частности, на передвижение сил НАТО к границам республики.

А далее следует всего одно условие, при котором, как предупреждает Лукашенко, на Белоруссии просто поставят крест. В страну затаскивают нового "президента", тот обращается к Североатлантическому альянсу за поддержкой под эгидой "защиты народа".

"Они вводят войска, и на Беларуси можно поставить крест", - цитирует "БелТА" слова президента.