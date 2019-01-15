Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Ужас в Нигерии: ИГ захватывает города
На Украине увидели "тайное" признание властями России серьёзных пробле...
″Добиться публичности": Посол Украины раскрыл планы Киева на провокацию про...
Выше 50 градусов: В Австралии побит абсолютный рекорд жары
Главная / Политика

Лукашенко назвал условие отказа от суверенитета Белоруссии

15 января 2019, 22:39  •  104 • Политика
Президент Александр Лукашенко рассказал, в каком случае суверенитет Белоруссии "будет не нужен". По его словам, если власти не сумеют улучшить жизнь граждан, сохранив независимость страны, от последней не будет толка.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что власти должны улучшить жизнь граждан страны, сохранив при этом суверенитет государства. Если этого не удастся сделать, никому в Белоруссии этот суверенитет будет не нужен.
"Мы обязательно должны, сохранив независимость и суверенитет, улучшить жизнь наших людей. В противном случае никому этот суверенитет будет не нужен", - приводит агентство "Белта" слова белорусского лидера.
Лукашенко добавил, что если власти будут работать эффективно, никому не удастся сдвинуть Белоруссию с места. Президент подчеркнул, что жители страны заслужили нормальную жизнь, и её обеспечение - наиважнейшая задача для всех.
Также глава Белоруссии отметил, что 2019 и 2020 годы будут для страны очень насыщенными в плане политических событий. Лукашенко утверждает, что и с Запада, и с Востока суверенитет страны пытаются подвергнуть ревизии.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

104
Источник
Похожие новости
15 января 2019, 22:39
Трамп может "назначить" нового президента Венесуэлы - CNN
15 января 2019, 22:39
"А как появились эти избыточные требования?" Соловьёв задал неудобные вопросы Медведеву
15 января 2019, 03:09
"С ролью международного жандарма Вашингтон не справился" - Мария Захарова
Загрузка...
15 января 2019, 16:09
Британия опровергла заявления о возвращении британских и российских дипломатов в посольства
15 января 2019, 22:39
На Украине увидели "тайное" признание властями России серьёзных проблем с Крымским мостом
15 января 2019, 03:09
Конфликт с Россией является центральной частью государственной идеологии Украины - эксперт
Загрузка...
Новости партнеров
 

 
Выбор дня
15 января 2019, 09:39
Москва не позволит кораблям НАТО войти в Азовское море — правительство Крыма
15 января 2019, 09:39
"Такого газа мы нигде еще не видели": Вучич рассказал, почему Сербия ждет П...
15 января 2019, 03:09
"Порошенко перешёл к прямому подкупу": Украинские СМИ узнали о проплаченных...
15 января 2019, 16:09
"Задавит своим тоннажем": Эксперт рассказал, как "Североморск" ос...
15 января 2019, 03:09
Украинские трудовые мигранты рассказали о "польском рабстве"
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
09 января 2019, 20:24
Порошенко, требующего объяснить установку С-400 в Крыму, "отправили" к жене
09 января 2019, 04:09
Россия перекрыла вентиль: Транзит газа через Литву прекращён
11 января 2019, 21:09
Штурм офиса в центре Киева: Замешан кандидат-юморист на пост президента Украины
12 января 2019, 23:09
Генпрокуратуру завалили жалобами на Дмитрия Быкова из-за "Гитлера-освободителя"
10 января 2019, 22:24
Ищущего альтернативу российской нефти Лукашенко высмеяли в Сети за "цыганский шантаж"
12 января 2019, 19:54
"У Белоруссии наступает время Ч": Исаев о том, чем Белоруссия расплатится за демарш Лукашенко
09 января 2019, 00:54
В Греции Священный синод не признал "новую церковь" Украины - у её главы нет канонического архиерейского рукоположения
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.