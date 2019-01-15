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Лукашенко назвал условие отказа от суверенитета Белоруссии
15 января 2019, 22:39 • 104 • Политика
Президент Александр Лукашенко рассказал, в каком случае суверенитет Белоруссии "будет не нужен". По его словам, если власти не сумеют улучшить жизнь граждан, сохранив независимость страны, от последней не будет толка.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что власти должны улучшить жизнь граждан страны, сохранив при этом суверенитет государства. Если этого не удастся сделать, никому в Белоруссии этот суверенитет будет не нужен.
Лукашенко добавил, что если власти будут работать эффективно, никому не удастся сдвинуть Белоруссию с места. Президент подчеркнул, что жители страны заслужили нормальную жизнь, и её обеспечение - наиважнейшая задача для всех.
Также глава Белоруссии отметил, что 2019 и 2020 годы будут для страны очень насыщенными в плане политических событий. Лукашенко утверждает, что и с Запада, и с Востока суверенитет страны пытаются подвергнуть ревизии.
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