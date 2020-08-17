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Лукашенко назвал условие новых президентских выборов

17 августа 2020, 18:00  •  111 • Политика
Александр Лукашенко. Фото:YAUHEN YERCHAK
Бацька делает громкие обещания на фоне массовых забастовок предприятий
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что новые выборы главы государства могут состояться после принятия новой Конституции страны. Об этом он сказал в ходе посещения Минского завода колесных тягачей.
"Будет так, мужики. Нам надо принять новую Конституцию, что вы и хотели, и даже альтернативщики не были против. <…> (А потом можно – ред.) провести, если вы хотите, выборы – и парламента, и президента, и местных органов власти", – цитирует РИА "Новости" Лукашенко.
Ранее сегодня, выступая на этом же предприятии, бацька сообщил, что власти работают над вариантами обновленного основного закона, где предусматривается перераспределение полномочий. Он сообщил, что готов ими поделиться, но "не под давлением и не через улицу".
"Нельзя эту Конституцию отдавать непонятно кому. Потому что будет беда", – считает Александр Григорьевич.
Напомним, в понедельник, 17 августа, Европарламент не признал победу Лукашенко на прошедших 9 августа президентских выборах, объявил его персоной нон-грата на территории ЕС и призвал провести новое голосование.

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