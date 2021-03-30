Лукашенко назвал условие исчезновения Белоруссии

Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com

Президент выступил с предупреждением

Александр Лукашенко рассказал о реальной опасности. Белоруссия может исчезнуть, заявил глава Республики на совещании.

Это произойдет сразу, как только президент лишится сильной власти. У главы государства должны остаться все "основные полномочия", способные влиять на любое решение. Тогда страну можно будет сохранить, отметил Батька.

Кто бы ни руководил Белоруссией, это главное условие, которое следует отразить в изменениях, вносимых в Конституцию. "Растворять "президента" нельзя ни в коем случае, заявил Александр Григорьевич.

Также глава Республики добавил, что к решению о необходимости внесения правок в Основной закон шли очень долго. И принимали его, опираясь исключительно на внутренние интересы страны и граждан.

Россия и ее руководство не принуждали это делать. Изменения должны быть внесены, ведь не известно, кто после Лукашенко займет высший пост – "диктатор" или "авторитарный руководитель", пояснил белорусский лидер. И указал, что именно это является главной причиной работы с Конституцией.

О поправках в Основной закон президент говорил еще несколько лет назад, во время обращения с посланием к народу и парламенту. В то самое время уже была пара вариантов документа.

Но никаких изменений так и не произошло, констатировал Лукашенко. И потребовал назначить ответственным за каждое предложение того, кто его внесет, передает БелТа

Работа по поправкам в Конституцию началась в Белоруссии 15 марта – в день Основного закона страны. Деятельность специально созхданной для этого комиссии должна носить гласный и открытый характер, поэтому нужно организовать активное обсуждение предполагаемых корректировок, говорил тогда Александр Григорьевич.