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Лукашенко назвал условие исчезновения Белоруссии

30 марта 2021, 15:30  •  172 • Политика
Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Президент выступил с предупреждением
Александр Лукашенко рассказал о реальной опасности. Белоруссия может исчезнуть, заявил глава Республики на совещании.
Это произойдет сразу, как только президент лишится сильной власти. У главы государства должны остаться все "основные полномочия", способные влиять на любое решение. Тогда страну можно будет сохранить, отметил Батька.
Кто бы ни руководил Белоруссией, это главное условие, которое следует отразить в изменениях, вносимых в Конституцию. "Растворять "президента" нельзя ни в коем случае, заявил Александр Григорьевич.
Также глава Республики добавил, что к решению о необходимости внесения правок в Основной закон шли очень долго. И принимали его, опираясь исключительно на внутренние интересы страны и граждан.
Россия и ее руководство не принуждали это делать. Изменения должны быть внесены, ведь не известно, кто после Лукашенко займет высший пост – "диктатор" или "авторитарный руководитель", пояснил белорусский лидер. И указал, что именно это является главной причиной работы с Конституцией.
О поправках в Основной закон президент говорил еще несколько лет назад, во время обращения с посланием к народу и парламенту. В то самое время уже была пара вариантов документа.
Но никаких изменений так и не произошло, констатировал Лукашенко. И потребовал назначить ответственным за каждое предложение того, кто его внесет, передает БелТа
Работа по поправкам в Конституцию началась в Белоруссии 15 марта – в день Основного закона страны. Деятельность специально созхданной для этого комиссии должна носить гласный и открытый характер, поэтому нужно организовать активное обсуждение предполагаемых корректировок, говорил тогда Александр Григорьевич.

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