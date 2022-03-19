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Лукашенко назвал уникальный момент для Украины. Захарова дополнила: "Воли не хватило"

19 марта 2022, 13:30  •  309 • Политика
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал уникальный момент для Украины, который её нынешние власти могут навсегда упустить. Официальный представитель МИД России Мария Захарова при этом напомнила, что Украины этот момент длится уже долго, но до сих пор киевским властям "воли не хватило".
По словам Александра Лукашенко, для Украины сейчас настал "возможно единственный момент, который может не повториться", чтобы эта страна достойно смогла выйти из создавшегося положения.
"Если этот момент будет утрачен, он, скорее всего, больше не вернется", - сказал глава Белоруссии, призвав представителей Украины "цепляться за этот момент".
Комментируя слова Лукашенко, Мария Захарова напомнила о том, что на Украине "этот момент" длился семь лет, когда Россия уговаривала "киевских утопистов" выполнять минские соглашения. Она отметила, что в случае выполнения Украиной взятых на себя обязательств, "жили бы все в мире и согласии".
"Но воли не хватило выйти из-под ручного управления кураторов", - констатировала она.

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