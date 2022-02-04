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Лукашенко назвал своё главное отличие от Януковича: "Даже шлем забыл"

04 февраля 2022, 21:55  •  54 • Политика
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал своё главное отличие от экс-президента Украины Виктора Януковича. "Даже шлем забыл", - произнёс политик.
Александр Лукашенко дал эксклюзивное интервью Владимиру Соловьёву для его YouTube-канала "Соловьёв LIVE". Президент Белоруссии объяснил, почему его нельзя сравнивать с экс-президентом Украины.
"Янукович и я - большая разница", - произнёс политик.
Он добавил, что у Януковича было много денег, которые ему "жали в кармане" и которые "надо спасти".
И Украина, и Белоруссия столкнулись с протестами оппозиции: первая в 2014 году, вторая - в 2020-м. Лукашенко напомнил, как был распространён фейк: мол, глава государства сбежал так же, как когда-то Янукович.
"Я - автомат в руки, даже шлем забыл надеть", - признался белорусский лидер.
Он доверял силовикам, потому что знал, как они действуют, а потому не боялся. Ситуация, когда Лукашенко появился в бронежилете и с автоматом, была демонстрацией того, что он никуда не делся.

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