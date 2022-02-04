|
Лукашенко назвал своё главное отличие от Януковича: "Даже шлем забыл"
04 февраля 2022, 21:55 • 54 • Политика
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал своё главное отличие от экс-президента Украины Виктора Януковича. "Даже шлем забыл", - произнёс политик.
Александр Лукашенко дал эксклюзивное интервью Владимиру Соловьёву для его YouTube-канала "Соловьёв LIVE". Президент Белоруссии объяснил, почему его нельзя сравнивать с экс-президентом Украины.
"Янукович и я - большая разница", - произнёс политик.
Он добавил, что у Януковича было много денег, которые ему "жали в кармане" и которые "надо спасти".
И Украина, и Белоруссия столкнулись с протестами оппозиции: первая в 2014 году, вторая - в 2020-м. Лукашенко напомнил, как был распространён фейк: мол, глава государства сбежал так же, как когда-то Янукович.
"Я - автомат в руки, даже шлем забыл надеть", - признался белорусский лидер.
Он доверял силовикам, потому что знал, как они действуют, а потому не боялся. Ситуация, когда Лукашенко появился в бронежилете и с автоматом, была демонстрацией того, что он никуда не делся.
Подпишитесь на нас
54
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
30 января 2022, 01:20
|
30 января 2022, 03:05
|
04 февраля 2022, 10:15
|
03 февраля 2022, 08:00
|
31 января 2022, 07:40
|
03 февраля 2022, 09:45
|
03 февраля 2022, 11:30