Лукашенко назвал спонсоров белорусских протестов: "Деньги идут по открытым, закрытым каналам"

С 26 октября в Белоруссии усилились протестные настроения, подогреваемые из-за рубежа. В том числе активизации способствовало выдвижение ультиматума экс-кандидатом в президенты республики Светланой Тихановской, требовавшей ухода с поста действующего главы государства Александра Лукашенко. В противном случае сбежавшая из республики Тихановская объявляла "общенациональную забастовку".

На призывы, доносящиеся из-за границы, во время совещания по подготовке VI Всебелорусского народного собрания обратил особое внимание присутствующих президент Белоруссии Александр Лукашенко.

"Никого не надо уговаривать - ни рабочих, ни студентов, ни врачей, ни учителей, ни госслужащих", - выразил свою точку зрения глава государства, подчеркнув, что сейчас "каждый должен выбирать в своей жизни ту дорогу, по которой он будет двигаться".

Кроме того, назвал Лукашенко и спонсоров белорусских протестов, указав на тот факт, что проплаченные ими люди составляют то самое протестное ядро на предприятиях.

"Мы же знаем, что эти 10-12 человек - ядро, которые попали на этот завод, - цитирует слова президента БелТА. - Они проплачены - им до сих пор платят из Польши, Литвы".

Раскрыл Лукашенко и то обстоятельство, что "деньги идут по открытым, закрытым каналам" и пока все пути ещё не отследили.