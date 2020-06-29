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Лукашенко назвал "единственного союзника России": Его потеря грозит "сильнейшим ударом"
29 июня 2020, 14:00 • 98 • Политика
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал "единственного союзника России". По его словам, потеря этого союзника грозит нашей стране "сильнейшим ударом" по внутренней политике.
По словам Лукашенко, в сложившейся политической обстановке у России, кроме Белоруссии, не осталось союзников. Об этом он заявил в эфире государственного телеканала "Беларусь-1".
"Единственный союзник, который остался у России, - Беларусь", - сказал он.
При этом Лукашенко отметил, что Белоруссия у России - второй покупатель газа после немцев.
"Мы перерабатываем огромное количество их нефти, - сказал он, - Конечно, они не хотят потерять Беларусь и экономически, но больше всего - политически".
Лукашенко подчеркнул, что, "потеряв Беларусь, будет сильнейший удар по внутренней политике России".
Ранее в "Газпроме" назвали условие для возобновления переговоров по газу с Белоруссией. В компании озвучили сумму долга страны по газу и заявили, что к переговорам вернутся, как только его погасят. Счёт идёт на сотни миллионов долларов.
Напомним, что до этого были долгие споры о ценах на нефтепродукты между Белоруссией и Россией. Белорусская сторона требовала снизить стоимость. После переговоров политических лидеров стран в Сочи в начале февраля появилась информация, что Россия продолжит поставлять нефть в Белоруссию на тех же условиях, что и в 2019 году. Никаких скидок не будет. Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак сообщал, что поставки нефти из России в Белоруссию продолжатся на коммерческих условиях. Цены и объёмы поставок энергоносителя будут регулироваться рынком. Кроме того, условия поставок нефти Белоруссии не будут зависеть от объёма поставок.
"Россия не может резко поменять регулирование нефтяной отрасли, внутренние правила России сохранятся", - сказал Дмитрий Козак.
Однако вскоре Александр Лукашенко выступил с заявлением о том, что при существующих условиях на мировом рынке энергоносителей российский газ для Минска должен стоить не более $90 за 1 тыс. куб. м. По его мнению, цены на газ привязаны к стоимости нефти. А это значит, если падают цены на нефть, то и с ценой на газ должно происходить то же самое. В апреле белорусская сторона направила запрос о пересмотре цен в компанию "Газпром".
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