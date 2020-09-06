Лукашенко назвал проблему Белоруссии №1: И это не протесты

Президент Белоруссии Александр Лукашенко созвал в Минске совещание с членами Совета безопасности РБ, на котором озвучил главную проблему государства. По мнению главы Белоруссии, проблемой страны номер один является экономика.

"Есть экономика - значит, будет всё остальное, нет экономики - то тогда не надо рассчитывать ни на идеологию, ни на безопасность, ни на спокойствие в стране", - сказал Лукашенко во время совещания с членами Совбеза.

При этом глава Белоруссии не преминул отметить, что за последнее время власти страны приложили немало усилий, чтобы экономика функционировала нормально. Кроме того, консультации и договорённости с Россией также дали положительный результат.

"Главный вопрос, который должны обсудить: как мы, люди в погонах, должны обеспечить нормальное функционирование предприятий и чтобы экономика давала результат", - подчеркнул Лукашенко.

Напомним, белорусская оппозиция сумела склонить рабочих ряда государственных предприятий Белоруссии к проведению забастовки. Однако план "борцов с режимом" быстро дал сбой, так как деньги, предназначенные для поддержки бастующих рабочих, начали разворовывать сами же оппозиционеры.