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Лукашенко назвал проблему Белоруссии №1: И это не протесты
06 сентября 2020, 02:50 • 65 • Политика
Александр Лукашенко провёл совещание с членами Совета безопасности Белоруссии, на котором озвучил главную проблему страны. По его словам, проблема Белоруссии номер один - это экономика.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко созвал в Минске совещание с членами Совета безопасности РБ, на котором озвучил главную проблему государства. По мнению главы Белоруссии, проблемой страны номер один является экономика.
При этом глава Белоруссии не преминул отметить, что за последнее время власти страны приложили немало усилий, чтобы экономика функционировала нормально. Кроме того, консультации и договорённости с Россией также дали положительный результат.
Напомним, белорусская оппозиция сумела склонить рабочих ряда государственных предприятий Белоруссии к проведению забастовки. Однако план "борцов с режимом" быстро дал сбой, так как деньги, предназначенные для поддержки бастующих рабочих, начали разворовывать сами же оппозиционеры.
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