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Лукашенко назвал правильное место для парада Победы, пригласив Путина и коллег
06 мая 2020, 05:10 • 31 • Политика
Лукашенко пригласил глав других государств на парад Победы в Минск, так как столица Белоруссии "первая приняла удар" и была "стёрта с лица земли". "Публично приглашаю глав государств, хотя бы бывшего Союза, приехать в Минск", - сказал президент Белоруссии.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригласил глав других государств посетить Минск и принять участие в параде Победы. Об этом сообщает "БелТА".
Лукашенко считает, что отпраздновать День Победы в Минске было бы правильнее всего, так как столица Белоруссии "первая приняла удар" и была "стёрта с лица земли". По мнению президента Белоруссии, Минск - это "живой памятник войне".
Ранее стало известно, что в Минске не будут отменять военный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, несмотря на пандемию COVID-19. Потому что "тысячи и тысячи людей" хотели бы, чтобы это мероприятие было проведено.
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