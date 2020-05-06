Лукашенко назвал правильное место для парада Победы, пригласив Путина и коллег

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригласил глав других государств посетить Минск и принять участие в параде Победы. Об этом сообщает "БелТА".

Лукашенко считает, что отпраздновать День Победы в Минске было бы правильнее всего, так как столица Белоруссии "первая приняла удар" и была "стёрта с лица земли". По мнению президента Белоруссии, Минск - это "живой памятник войне".

"Публично приглашаю глав государств, хотя бы бывшего Союза, приехать в Минск", - передаёт "БелТА" слова Лукашенко.

Ранее стало известно, что в Минске не будут отменять военный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, несмотря на пандемию COVID-19. Потому что "тысячи и тысячи людей" хотели бы, чтобы это мероприятие было проведено.