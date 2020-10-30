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Лукашенко назвал кое-какие упущения властей

30 октября 2020, 18:40  •  110 • Политика
Александр Лукашенко. Фото: Belarus Union State Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Все сегодняшние беды в Республике бацька возложил на эпидемию коронавируса
Белорусские власти допустили некоторые ошибки в общественно-политической сфере, и теперь нужно из них делать выводы и извлекать уроки. С таким признанием выступил президент страны Александр Лукашенко в ходе пятничной встречи с сотрудниками республиканского МВД.
"Конечно, мы кое-что упустили. Но это нас не оправдывает. Поэтому сегодня приходится делать выводы и извлекать уроки из допущенных ошибок", – цитирует бацьку его пресс-служба.
Он отметил, что ситуация в стране была непростой: сначала в ноябре прошлого года состоялись парламентские выборы, а затем Белоруссия через коронавирус перешла в президентские.
"Это вообще была бешеная обстановка. В лечении ковид мы взяли особый курс, который сейчас во всем мире поддерживается. Но мы же об этом не знали, нас долбали со всех сторон. А все было сконцентрировано на лечении людей", – заявил Александр Григорьевич.
По его словам, власти "были отвлечены на это и упустили".
"А потом и меня подкосило прямо в президентские выборы", – добавил Лукашенко.
Напомним, в конце июля этого года бацька неожиданно сообщил, что перенес коронавирусную инфекцию бессимптомно – "на ногах". При этом он не уточнил, когда именно заболел. Такое признание несколько не сочеталось с его же заявлениями, призывами и советами, которые президент озвучивал населению чуть ли не с первых дней, когда большинство стран мира стали закрывать свои границы и вводить меры карантина в борьбе с эпидемией. А в это время Александр Григорьевич "лечил" народ сказками о прогулках в поле на тракторах, банях, пользе игре в хоккей, чесноке, меде и выпаривании масок в духовке и при помощи утюга.
Накануне стало известно, что Белоруссия закрыла границы через наземные КПП с Польше, Литвой, Латвией и Украиной из-за неблагоприятной коронавирусной обстановкой в этих странах.

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