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Лукашенко назвал Кадырова братом и выразил желание "тайно" посетить Чечню
21 июня 2019, 19:39 • 17 • Политика
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал главу Чечни Рамзана Кадырова братом и наградил орденом Дружбы народов.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко вручил главе Чечни Рамзану Кадырову орден Дружбы народов, а также назвал его своим братом. Об этом сообщает пресс-служба белорусского лидера.
Отмечается, что орден был присвоен Кадырову за личный вклад в укрепление дружественных отношений и всестороннего сотрудничества между Белоруссией и Чеченской Республикой. Также Лукашенко высоко оценил личное участие главы Чечни в освобождении белорусского гражданина Вячеслава Качуры, задержанного в Ливии.
Лукашенко добавил, что испытывает теплые чувства к кавказцам, которых считает "крепкими людьми". Также белорусский лидер признался, что хотел бы побывать инкогнито в горах Чечни и посмотреть, как там живут простые люди.
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