Лукашенко назвал Кадырова братом и выразил желание "тайно" посетить Чечню

Президент Белоруссии Александр Лукашенко вручил главе Чечни Рамзану Кадырову орден Дружбы народов, а также назвал его своим братом. Об этом сообщает пресс-служба белорусского лидера.

Отмечается, что орден был присвоен Кадырову за личный вклад в укрепление дружественных отношений и всестороннего сотрудничества между Белоруссией и Чеченской Республикой. Также Лукашенко высоко оценил личное участие главы Чечни в освобождении белорусского гражданина Вячеслава Качуры, задержанного в Ливии.

"Ты не просто друг, ты брат для меня, для нашего народа", - сказал президент Белоруссии, вручая Кадырову орден.

Лукашенко добавил, что испытывает теплые чувства к кавказцам, которых считает "крепкими людьми". Также белорусский лидер признался, что хотел бы побывать инкогнито в горах Чечни и посмотреть, как там живут простые люди.