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Лукашенко назвал главное при распределении полномочий власти: "Это было в России..."

30 марта 2021, 13:40  •  167 • Политика
Президент Белоруссии Александр Лукашенко собрал 30 марта совещание, на котором обсудили перераспределение полномочий между органами государственной власти. Лукашенко напомнил, что на начальном этапе становления и развития страны решение огромного числа вопросов было замкнуто на главе республики.
Теперь же во главу угла, подчеркнул президент, необходимо ставить незыблемые приоритеты. Это комфорт и благосостояние населения. Также следует помнить об ответственности за принятые решения и об их реализации.
"Не случится ли так, что через какое-то время в каждом регионе установится своя практика принятия решений, и она будет отличаться? К чему это может привести в современном мире, мы понимаем. У меня тоже есть опыт: это было в России", - заявил Лукашенко.
По его словам, в России было так: что ни регион - то абсолютно разные решения. И в кучу собрать Россию многого стоило, подчеркнул Лукашенко.
Как добавил глава государства, надо будет тесно вести работу с Конституционной комиссией. И на основе новой Конституции нужно прийти к выверенной и идеально продуманной вертикали власти с обновлёнными полномочиями, процитировала президента пресс-служба главы Республики.

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