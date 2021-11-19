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Лукашенко назвал "абсолютно возможной" помощь мигрантам по проникновению в Польшу

19 ноября 2021, 19:10  •  121 • Политика
Фото: Kremlin Pool / Global Look Press / www.globallookpress.com
Президент Белоруссии заявил, что "у славян есть сердца"
Белорусский лидер Александр Лукашенко дал интервью для "Би-би-си", в котором заявил, что считает "абсолютно возможным" оказание помощи мигрантам по проникновению в Польшу со стороны сил Республики. Однако глава государства отрицает, что беженцев пригласили по инициативе Минска.
По словам президента Белоруссии, такое решение силовики могли принять, руководствуясь внутренними моральными принципами.
"Мы славяне, и у нас есть сердца. Наши вооруженные силы в курсе, что мигранты хотят направиться в ФРГ. Может быть, кто-то оказал им помощь. Даже не собираюсь в эту тему вникать", – заявил президент Белоруссии.
Однако вместе с тем Лукашенко опроверг слухи о том, что официальный Минск преследовал своей целью создание миграционного кризиса, для которого якобы приглашал беженцев. Глава государства указал, что уведомил представителей коллективного Запада о действиях республики по этому вопросу: Белоруссия не собиралась изначально никого удерживать на границе.
"Я сообщил, что не собираюсь их останавливать. Они едут не в мою страну. Они переходят к вам. Вот о чем я говорил. Но я их сюда не преглашал. И, по-честному, я бы не хотел, чтобы они ехали через Белоруссию", – заявил Лукашенко.
Напомним, в конце сентября Лукашенко дал интервью для СNN. Интервьюером выступил старший международный обозреватель американского телеканала Мэтью Чанс. Позднее "Би-би-си" также обратились к официальному Минску с похожей просьбой. Съемочной группе удалось получить согласие. 
Ранее французский МИД обвинил Лукашенко в "захвате заложников".

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