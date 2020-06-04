Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Украина уже не жилец – Россия может выбирать на вкус варианты её ликвидации
"Украина-гуляй-поле": Кедми объяснил, почему никто не поможет Киеву
Беспорядки - только внешний слой: Американист рассказал, что происходит в США &q...
"США начинают сыпаться": Пушков без обиняков перечислил признаки распа...
Главная / В России

Лукашенко назначил нового премьера Белоруссии

04 июня 2020, 13:20  •  114 • В России

Весь совет министров Белоруссии в минувшую среду был отправлен в отставку. Александр Лукашенко заявил, что перед выборами всегда так делает. Избиратель должен видеть, с каким правительство кандидат в президенты хочет идти на новый срок. И новые назначения не заставили себя долго ждать.

Премьер-министром глава Белоруссии назначил Романа Головченко, который до настоящего времени занимал пост председателя Государственного военно-промышленного комитета, сообщает БЕЛТА. Его место займет Дмитрий Пантус.

Роман Головченко занимал пост председателя Государственного военно-промышленного комитета. Фото: Андрей Стасевич/БелТА/ТАСС

Новые люди назначены также на должности двух вице-премьеров, министров архитектуры, информации, промышленности, финансов, ЖКХ, главы Комитета госконтроля, замглавы администрации президента, главы Госкомитета по имуществу…

- Еще раз хочу подчеркнуть: даже те, кто не попадет сегодня в новое правительство, без работы не останутся, они не враги, - заявил Лукашенко. - Это естественный процесс. Да, через некоторое время пройдут выборы, и этот процесс нужно будет закончить, почти окончательно определиться с составом правительства. Почему почти? Потому что, естественно, после выборов - это экзамен. Мы посмотрим, кто как сдает экзамен. Этот же портфель никому не дается навечно, в том числе мне. Меня избирает народ, вас назначает Президент. Все по Конституции.

По этой Конституции, Александр Лукашенко будет избираться на высший пост страны в шестой раз 9 августа этого года.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



114
Источник
Похожие новости
04 июня 2020, 01:20
Записки киевлянки: На Украине осуждают погромы в США, будто не было своего Майдана
03 июня 2020, 21:50
«Чувствую себя абсолютно свободным человеком»: Варвара Караулова — о предстоящей свадьбе и возможном надзоре МВД
03 июня 2020, 21:50
«Придётся попросить правоохранительные органы разобраться»: Путин — о несвоевременной реакции на ЧП в Норильске
04 июня 2020, 00:50
«Дом требовал ремонта и ухода»: прокуратура проверяет обстоятельства изъятия детей в посёлке Тюльпанном
03 июня 2020, 20:50
Третьему сократили срок: двух обвиняемых в изнасиловании дознавательницы полицейских полностью оправдали
04 июня 2020, 13:20
Лукашенко назначил нового премьера Белоруссии
Новости партнеров
 
Выбор дня
04 июня 2020, 04:55
Если б мне сказали, что я еще раз туда попаду, я бы застрелился, не раздумывая, лучше...
04 июня 2020, 07:55
Немец 79 фотографиями взял Украину за горло по делу МН17
04 июня 2020, 00:55
Предсказание сбылось: Жириновский три года назад описал с точностью ситуацию в США
04 июня 2020, 09:55
Послу России в США хватило трёх букв, чтобы защитить "Северный поток - 2"
04 июня 2020, 02:55
В США протестующие подожгли дом с ребёнком. Шеф полиции не смог справиться с эмоциями
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
28 мая 2020, 22:55
Крым жестко ответил на американский призыв к водной блокаде
02 июня 2020, 02:55
"Украина-гуляй-поле": Кедми объяснил, почему никто не поможет Киеву
01 июня 2020, 07:55
Украина подписала договор на поставки газа из США с аферистом
31 мая 2020, 07:55
Пегов: новая сила, беспокоящая СБУ, зарождается в Одессе
28 мая 2020, 23:55
Невзоров оскорбил павших героев войны. В лице переменилась даже ведущая "Эха Москвы"
29 мая 2020, 16:55
США получили "первое китайское предупреждение": Пушков заявил о долгожданном столкновении
29 мая 2020, 05:55
"Россию назначили убийцей этого самолёта": Баранец рассказал о русской наивности в деле MH17
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.