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Лукашенко нашли единственно возможного преемника
04 декабря 2020, 10:15 • 200 • Политика
Самая известная белорусская оппозиционерка вряд ли встанет у руля
Впервые о преемнике Александра Лукашенко заговорили после его переговоров с Владимиром Путиным в Сочи. В то время имен не указывали. Теперь же назван реальный кандидат в президенты Белоруссии.
Это глава правительства Республики Роман Головченко. Именно у него есть все шансы заменить нынешнего главу государства после ухода того с поста, заявил политолог Дмитрий Болкунец.
А у известной белорусской оппозиционерки такой возможности нет. Светлана Тихановская способна устроить революцию, но занять высший пост в стране не готова. К тому же у нее, по закону, нет оснований руководить Белоруссией, пояснил эксперт URA.RU.
На днях сообщалось о скрытом знаке, посылаемом Лукашенко Россией. Москва дала понять Александру Григорьевичу: пришло время уйти с поста, считают в Европе.
Ранее эксперты рассказали, что белорусский президент давно раздражает российского лидера. Однако возможный преемник Батьки его беспокоит.
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