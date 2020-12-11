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Лукашенко нашел способ остаться у власти

11 декабря 2020, 17:20  •  486 • Политика
Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Бацька придумал для себя новое кресло руководителя
Президент Белоруссии Александр Лукашенко нашел способ, как выполнить обещание провести реформу основного закона страны и сохранить за собой реальную власть. Своим заявлением в ходе недавней поездки в Столбцы о наделении Всебелорусского народного собрания (ВНС) статусом конституционного органа, чтобы передать ему часть президентских полномочий, бацька начал готовить общество к масштабной авантюре. Об этом пишет "Свободная пресса".
Возможно, полагает издание, в Республике может появиться еще один представительный орган, который будет верховенствовать и над парламентом, и над исполнительной властью. Ему понадобится железный руководитель. Авторы телеграм-канала "Незыгарь" делают свой однозначный вывод – главой ВНС станет не кто иной, как Александр Григорьевич после того, как покинет президентское кресло.
"За президентом сохранятся представительские функции (верительные грамоты, внешняя политика) и его также будут избирать на Всебелорусском народном собрании. Фактически главой государства будет глава правительства. Решено отказаться от прямых выборов президента и референдумов", – говорится в телеграм-канале.
"Незыгарь" отмечает, что формально Лукашенко исполнит обещание, данное им российскому лидеру Владимиру Путину, и уйдет с поста президента.
Однако, таким образом, государственный строй Белоруссии лишится даже имитации демократии. Об этом соотечественников предупредил местный политолог Валерий Карбалевич. По его мнению, инициатива бацьки означает лишь одно – он никуда не денется. Более того, Республика может лишиться права проводить хоть какие-то выборы, пусть даже иногда фальсифицированные.
"Выясняется, что основным государственным органом будет ВНС и ее руководство. И это структура, которую никто не выбирает. Другими словами, режим лишен даже демократической декорации", – считает эксперт.
Карбалевич в новом предложении Лукашенко увидел возвращение во времена Советского Союза, когда государством руководило Политбюро ЦК КПСС, которое не избирали граждане.
Свой прожект бацька донес до общественности в ходе встречи с врачами в городе Столбцы 8 декабря. Он сообщил, повестка Всебелорусского народного собрания в окончательной редакции будет сформирована после новогодних праздников. Мероприятие запланировано на конец января - начало февраля. Лукашенко предложил избирать делегатов ВНС сроком на пять лет.
"Я сторонник того, чтобы все решали вы. Народ должен решать", – подчеркнул тогда лидер нации.

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