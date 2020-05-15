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Лукашенко нашел спасение для Белоруссии
15 мая 2020, 14:55 • 127 • Политика
Местные аграрии получили наказ от президента
Посевы картофеля в Белоруссии должны быть максимально увеличены. Этого потребовал президент республики Александр Лукашенко. Соответствующее поручение было дано правительству.
"В этом году, мне кажется, картофель будет в цене. Поэтому я попросил, чтобы собрали все, что у нас осталось, и посеяли картофель. Надо посеять побольше. Это будет спасение", – пояснил Батька во время поездки по Витебской области.
Аналогичный совет он дал частным производителям: "Получите хоть небольшую, но живую копейку. К вам приедут на поле и заберут", – пообещал Лукашенко.
По его мнению, в этом году из-за пандемии коронавируса сельхозсезон во многих регионах мира провален. Поэтому аграрная продукция будет в большой цене. Тот же картофель должен быть востребован на рынках России и Украины: "С руками, ногами у нас его заберут. Поэтому хорошо, что мы вовремя посеяли. Надо просто не проморгать, надо на этом в этот год заработать деньги".
Ранее Лукашенко отказался вводить жесткие карантинные меры в Белоруссии, чтобы не нанести ущерба экономике. Накануне он выдвинул свою кандидатуру для участия в выборах главы государства, которые состоятся в августе 2020 года.
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