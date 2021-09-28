Лукашенко нашел "спорные моменты" в проекте новой Конституции

Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com

Несмотря на сложности с подготовкой документа, переносить референдум в Минске не собираются

Проект новой Конституции Белоруссии готов. Об этом сообщил президент республики Александр Лукашенко во вторник, 28 сентября.

По словам Лукашенко, в работе над основным законом страны принимало участие много людей, экспертов, объединений. Сам президент тоже внес свою лепту. Однако итоговый вариант пока нельзя назвать законченным – по мнению Лукашенко, в нем много "спорных моментов".

"Я не нашел переходных положений, дающих ответы на вопросы, как будут действовать органы власти после принятия Конституции, как будет формироваться Всебелорусское народное собрание, как будет работать Уполномоченный по правам человека? В проекте не предусмотрены декреты. В таком случае что будет с уже изданными?"

– указал на пробелы Лукашенко, добавив, что перечислил лишь некоторые из них. Он предложил пока отдать текст на "дошлифовку" юристам, чтобы те в короткие сроки устранили юридические противоречия, а членов Конституционной комиссии призвал пересмотреть отвергнутые инициативы и отнестись к ним более "бережно", передает "БелТА".

При этом сроки референдума по новой Конституции Минске переносить не собираются – он должен состояться до конца февраля 2022 года.

Напомним, что работа над реформированием Конституции ведется в Белоруссии с марта текущего года. В июле Лукашенко уже показывали проект документа, но Батька его также забраковал.

По задумке, обновленная Конституция серьезно ограничит полномочия главы республики. Как это отразится непосредственно на Лукашенко, на днях оценили эксперты.