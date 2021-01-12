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Лукашенко напугала прослушка мужа Тихановской

12 января 2021, 21:10  •  88 • Политика
Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Супруг оппозиционерки рассказал, за что угодил в карцер и лишился возможности выйти из изолятора
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прослушивал разговоры мужа беглой оппозиционерки Светланы Тихановской Сергея Тихановского с адвокатом в СИЗО, где он находится уже восемь месяцев по обвинению в целом ряде правонарушений. После "прослушки" бацька отказался выпускать блогера на свободу. Об этом стало известно из его письма жене, опубликованного на портале TUT.BY.
Речь идет о встрече Александра Григорьевича 10 октября 2020-го с бывшим претендентом на выдвижение кандидатуры в президенты страны Виктором Бабарико и другими арестованными оппозиционерами в следственном изоляторе КГБ в Минске, на которой, в частности, обсуждался вопрос конституционной реформы. Тихановский также присутствовал на той встрече.
"Прослушав мою беседу с адвокатом в СИЗО, где я говорил о том, что нельзя прощать и обязательно нужно привлечь к ответу семью диктатора, "депутатов" и прикорытников, он посадил меня в карцер", – пишет блогер.
По словам Тихановского, до этого Лукашенко планировал выпустить его семью за границу после выборов.
Ранее интервью программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия-1" белорусский лидер заявил, что хотел выслушать своих оппонентов, чтобы понять, какой они видят в будущем Республику и власть в стране. По его признанию, он не жалеет о том разговоре. В частности, это позволило ему "увидеть этого человека" – Тихановского.
Накануне экс-кандидат в президенты Белоруссии выразила желание, чтобы Литва, куда она сбежала после выборов и начала массовых выступлений несогласных с их результатами, изменила название ее страны, дабы оно не ассоциировалось с Россией.

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