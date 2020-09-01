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Лукашенко напугал народ "резней"

01 сентября 2020, 19:15  •  71 • Политика
Александр Лукашенко. Фото: Михаил Климентьев/ТАСС
Бацька объяснил населению, что ждет Белоруссию, если к власти придет оппозиция
Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что если руководить Республикой станут нынешние оппозиционеры, то в государстве они "порежут все на куски и начнут резать" тех людей и их детей, которые за 25 лет подымали страну "из руин и пепла". Свой спич лидер нации проговорил во время посещения Барановичского государственного профессионально-технического колледжа сферы обслуживания.
"Это будет не люстрация, как некоторые говорят. Это будет резня. И то, что произошло на Украине, будет цветочками", – цитирует президента его пресс-служба.
По словам бацьки, его "напрягает" и волнует не сохранение за собой власти, как "в России некоторые говорят", а защита тех тысяч и миллионов людей, которые стоят за его спиной, а также всего того, что "создавалось четверть века своими руками".
"Я не хочу, чтобы порезали на куски мою страну, которую я лепил на обломках империи, и не хочу, чтобы порезали честных, порядочных людей, которые работали на это", – подчеркнул Александр Григорьевич.
Сегодня в Минске День знаний на мирную акцию протеста и солидарности вышли сотни студентов. Они разными группами шествуют в сторону площади Независимости, периодически им путь перекрывают цепи ОМОНа. Как передает в своем телеграм-канале российский военкор Александр Коц, слышны лозунги "Саша, ты отчислен", кроме того, правоохранители пытаются разбивать толпы на маленькие группки и задерживают молодежь по одному. Тем не менее, некоторым удается прорывать милицейские оцепления.
Требования участников акций традиционные: признать недействительными итоги президентских выборов, прекратить политическое преследование и освободить политзаключенных, сообщает Life.

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