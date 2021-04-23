Лукашенко направился в Минск после четырёхчасовых переговоров с Путиным

Белорусский лидер Александр Лукашенко меньше суток пробыл в столице России. После четырёхчасовых переговоров с президентом России Владимиром Путиным он вернулся домой.

В Москве состоялись переговоры лидеров России и Белоруссии. По наблюдениям журналистов, беседа Владимира Путина и Александра Лукашенко продлилась около четырёх часов.

Как ранее отмечал белорусский лидер, на переговорах они планировали обсудить темы развития интеграционных процессов. В свою очередь, глава России отмечал, что сейчас работа в рамках Союзного государства ведётся успешно, особенно в социальной сфере, но многое ещё предстоит сделать.

После разговора с Путиным Лукашенко не стал задерживаться в Москве и вылетел на родину, передаёт РИА ФАН.

Напомним, что предыдущая встреча лидеров двух стран состоялась в Сочи 22 февраля.