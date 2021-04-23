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Лукашенко направился в Минск после четырёхчасовых переговоров с Путиным

23 апреля 2021, 01:25  •  48 • Политика
Белорусский лидер Александр Лукашенко меньше суток пробыл в столице России. После четырёхчасовых переговоров с президентом России Владимиром Путиным он вернулся домой.
В Москве состоялись переговоры лидеров России и Белоруссии. По наблюдениям журналистов, беседа Владимира Путина и Александра Лукашенко продлилась около четырёх часов.
Как ранее отмечал белорусский лидер, на переговорах они планировали обсудить темы развития интеграционных процессов. В свою очередь, глава России отмечал, что сейчас работа в рамках Союзного государства ведётся успешно, особенно в социальной сфере, но многое ещё предстоит сделать.
После разговора с Путиным Лукашенко не стал задерживаться в Москве и вылетел на родину, передаёт РИА ФАН.
Напомним, что предыдущая встреча лидеров двух стран состоялась в Сочи 22 февраля.

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