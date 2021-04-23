|
Лукашенко направился в Минск после четырёхчасовых переговоров с Путиным
23 апреля 2021, 01:25 • 48 • Политика
Белорусский лидер Александр Лукашенко меньше суток пробыл в столице России. После четырёхчасовых переговоров с президентом России Владимиром Путиным он вернулся домой.
В Москве состоялись переговоры лидеров России и Белоруссии. По наблюдениям журналистов, беседа Владимира Путина и Александра Лукашенко продлилась около четырёх часов.
Как ранее отмечал белорусский лидер, на переговорах они планировали обсудить темы развития интеграционных процессов. В свою очередь, глава России отмечал, что сейчас работа в рамках Союзного государства ведётся успешно, особенно в социальной сфере, но многое ещё предстоит сделать.
После разговора с Путиным Лукашенко не стал задерживаться в Москве и вылетел на родину, передаёт РИА ФАН.
Напомним, что предыдущая встреча лидеров двух стран состоялась в Сочи 22 февраля.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
48
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
19 апреля 2021, 03:00
|
19 апреля 2021, 06:40
|
21 апреля 2021, 08:10
|
18 апреля 2021, 13:15
|
22 апреля 2021, 07:05
|
17 апреля 2021, 14:20
|
18 апреля 2021, 19:40