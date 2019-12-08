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Лукашенко направил соболезнования Зеленскому в связи с пожаром в Одессе

08 декабря 2019, 14:24  •  427 • Украина
Президент Белоруссии Александр Лукашенко направил соболезнования украинскому коллеге Владимиру Зеленскому в связи с пожаром в одесском колледже, в результате которого, по последним данным, погибли десять человек.
 
РИА Новости
 

«В Беларуси с глубоким сожалением и болью восприняли трагичную новость об ужасном пожаре в Одессе, который привел к многочисленным человеческим жертвам», — приводит БЕЛТА заявление.

Уточняется, что Лукашенко от имени белорусского народа и от себя лично передал слова поддержки родным и близким погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Пожар произошёл 4 декабря на третьем этаже шестиэтажного учебного корпуса колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. Возбуждено уголовное дело о нарушении требований пожарной безопасности.

Президент Украины Владимир Зеленский объявил траур в стране 8 декабря в связи с трагедией.

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