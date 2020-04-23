Лукашенко напомнил о собственном сакраментальном вопросе на фоне "минусовой" нефти

Белорусский лидер Александр Лукашенко подчеркнул, что власти республики оказались правы в оценке угрозы коронавируса, поскольку теперь все уже в большей степени озабочены именно вопросами реабилитации экономики. Выступление президента было показано в эфире телеканала "Беларусь 1".

Пандемия пройдет, жрать что будем? Вы помните эту фразу. Сегодня уже никто не критикует за это, - подчеркнул глава республики.

Он обратил внимание на тяжёлые последствия пандемии, в том числе на ситуацию на мировом нефтяном рынке.

Такого в истории не было, чтобы нефть стоила минус. Чтобы мне, человеку, который покупает нефть, ещё доплачивали, что я беру эту нефть! - отметил Лукашенко.

Он добавил, что Минск не планирует закрывать границы, несмотря на ситуацию с COVID-19. Он подчеркнул, что закрытие границ РФ и без того негативно отразилось на экономической обстановке в республике.

При этом лидер государства подчеркнул, что страна не будет отмахиваться от предписаний ВОЗ в рамках противостояния COVID-19, но действовать Минск намерен, полагаясь на ход развития событий.