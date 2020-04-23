Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Вообще не объяснили ситуацию»: почему 27 серпуховских врачей отказались работат...
Главы областных администраций Украины готовят обращения к российскому руководств...
На три части: сценарий развала Украины расписан и утверждён постранично
«Вали пешком до Киева! Надоело терпеть хреновню!»: Соловьев окончательно изгнал ...
Главная / Политика

Лукашенко напомнил о собственном сакраментальном вопросе на фоне "минусовой" нефти

23 апреля 2020, 21:10  •  164 • Политика
Белорусский лидер Александр Лукашенко напомнил о собственном сакраментальном вопросе "Жрать что будем?" на фоне "минусовой" нефти. Он заметил, что теперь все уже в большей степени озабочены именно вопросами реабилитации экономики, нежели коронавирусом.
Белорусский лидер Александр Лукашенко подчеркнул, что власти республики оказались правы в оценке угрозы коронавируса, поскольку теперь все уже в большей степени озабочены именно вопросами реабилитации экономики. Выступление президента было показано в эфире телеканала "Беларусь 1".
Пандемия пройдет, жрать что будем? Вы помните эту фразу. Сегодня уже никто не критикует за это, - подчеркнул глава республики.
Он обратил внимание на тяжёлые последствия пандемии, в том числе на ситуацию на мировом нефтяном рынке.
Такого в истории не было, чтобы нефть стоила минус. Чтобы мне, человеку, который покупает нефть, ещё доплачивали, что я беру эту нефть! - отметил Лукашенко.
Он добавил, что Минск не планирует закрывать границы, несмотря на ситуацию с COVID-19. Он подчеркнул, что закрытие границ РФ и без того негативно отразилось на экономической обстановке в республике.
При этом лидер государства подчеркнул, что страна не будет отмахиваться от предписаний ВОЗ в рамках противостояния COVID-19, но действовать Минск намерен, полагаясь на ход развития событий.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



164
Источник
Похожие новости
23 апреля 2020, 02:10
Шире круг: Госдума готовит третий пакет антикризисных законов
23 апреля 2020, 00:10
"У вас сейчас нет защиты - ни социальной, ни правовой": Мэр Сибая посмеялся над безработными горожанами
23 апреля 2020, 00:10
"Северный поток - 2" стал занозой для властей США
23 апреля 2020, 17:10
Чехия затрепетала после призывов Шойгу: Инициатор сноса памятника Коневу теперь ходит под охраной
23 апреля 2020, 11:10
Россия отреагировала на блокировку в ООН резолюции по коронавирусу
23 апреля 2020, 00:10
"Странное самоубийство": Депутат Мосгордумы усомнился в информации о гибели Леонида Ошарина
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
17 апреля 2020, 05:10
"Ну как так?": Мишустин жёстко напомнил зарвавшемуся министру, что такое поручение Путина
19 апреля 2020, 10:10
США спасают нас и весь мир: почему миллиардеры в бешенстве
23 апреля 2020, 03:10
"Тонны мешков с телами, тонны людей с маркировкой COVID-19": Работницы похоронного бюро о "шоу ужасов" в США
22 апреля 2020, 07:10
В Эстонии признали, что Крым - русский. Что случилось с "кастрюльным" конгрессом"?
20 апреля 2020, 22:10
"Это не просто игра в одни ворота": Путин рассказал, чем Италия ответила на помощь России
17 апреля 2020, 19:10
Вы склонили головы перед нацистами, как быдло! – телеведущая стыдит учителей Украины
18 апреля 2020, 04:10
Россия взяла новую высоту в коронавирусном рейтинге
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.