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Лукашенко напомнил о собственном сакраментальном вопросе на фоне "минусовой" нефти
23 апреля 2020, 21:10 • 164 • Политика
Белорусский лидер Александр Лукашенко напомнил о собственном сакраментальном вопросе "Жрать что будем?" на фоне "минусовой" нефти. Он заметил, что теперь все уже в большей степени озабочены именно вопросами реабилитации экономики, нежели коронавирусом.
Белорусский лидер Александр Лукашенко подчеркнул, что власти республики оказались правы в оценке угрозы коронавируса, поскольку теперь все уже в большей степени озабочены именно вопросами реабилитации экономики. Выступление президента было показано в эфире телеканала "Беларусь 1".
Он обратил внимание на тяжёлые последствия пандемии, в том числе на ситуацию на мировом нефтяном рынке.
Он добавил, что Минск не планирует закрывать границы, несмотря на ситуацию с COVID-19. Он подчеркнул, что закрытие границ РФ и без того негативно отразилось на экономической обстановке в республике.
При этом лидер государства подчеркнул, что страна не будет отмахиваться от предписаний ВОЗ в рамках противостояния COVID-19, но действовать Минск намерен, полагаясь на ход развития событий.
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