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Лукашенко напомнил о новых угрозах Союзному государству на западе: "Гибридная агрессия"

12 сентября 2021, 14:55  •  58 • Политика
Президент Белоруссии Александр Лукашенко предупредил о новых угрозах Союзному государству России и Белоруссии на западе, а также у границ стран ОДКБ. По его словам, Запад продолжает "гибридную агрессию".
У Союзного государства России и Белоруссии появились новые вызовы и угрозы на западе, заявил глава Белоруссии Александр Лукашенко в ходе наблюдений за совместными военными учениями "Запад-2021".
"Мы видим новые риски и вызовы на западе Союзного государства, обострение обстановки на границах государств-членов ОДКБ", - заявил президент республики.
По словам Лукашенко, учения "Запад-2021" проводятся "на фоне непрекращающейся гибридной агрессии со стороны Запада в отношении Белоруссии и России". При этом глва государства высоко оценил маневры: "Мы в очередной раз убедились в дееспособности созданной системы территориальной обороны".
По словам Лукашенко, учения прошли "блестяще": "И казахстанцы молодцы, что приехали. Ну и что, что их немного. Важен сам дух! В целом учения очень впечатлили!".
Президент отметил, что учения "Запад-2021" нужны, чтобы "защищать свою землю. Белорусско-российскому союзу лишние земли не нужны!", и страны не нацеливают свои ракеты на сопредельные государства.
Лукашенко подчеркнул, что на недавней встрече с Путиным в Москве "3,5 часа из 7 были посвящены обороне и безопасности. Я напомнил Путину про комплексы С-400". По его словам, Белоруссия получит из России до 2025 года вооружений более чем на $1 млрд.

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