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Лукашенко напомнил НАТО и США о белорусских ракетах в ответ на военную базу в Польше

06 ноября 2018, 15:24  •  86 • Политика
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в беседе с американскими аналитиками, обсуждая возможное создание военной базы в Польше, напомнил, что и у его страны есть ракеты, способные защитить Беларусь.
На встрече с американскими аналитиками в Минске президент Белоруссии Александр Лукашенко затронул тему создания военной базы в Польше, которой активно «запугивают» в НАТО и в Соединенных Штатах, а также возможного создания в ответ на эту провокацию российской базы на территории Беларуси. Лукашенко напомнил, что и у его страны найдется чем защитить себя. В частности, речь идет о том, что у Минска созданы собственные ракеты, способные обеспечить безопасность Белоруссии.
«Хотя в последнее время (вы наблюдаете, мы тоже не скрываем) мы создали свою ракетную промышленность и произвели свое высокоточное ракетное вооружение», - цитирует Лукашенко агентство БЕЛТА.
Президент также уточнил, что в случае возникновения угрозы суверенитету и безопасности страны белорусские военные «в состоянии эффективно противостоять, если нужно, любой агрессии и конфликту на территории Беларуси»
«Потому что мы на своей земле. Мы в состоянии выполнить те функции, которые на нас возложены договором с Россией, - отметил Лукашенко. - Если бы мы это не могли сделать, поверьте, мы обратились бы сами к России, чтобы они обеспечили нам безопасность. Пока такой необходимости у нас нет».
Он также обратил внимание американских аналитиков на то, что на территории его страны пока нет ни одной иностранной военной базы. В том числе и российской. По мнению Лукашенко, их размещения не требуется.
«Поэтому на сегодняшний день я даже не вижу какой-то необходимости в привлечении другого государства на территорию Беларуси, в том числе России, для выполнения наших функций, - пояснил белорусский лидер. - Вот почему мы категорически против размещения, тем более базы военно-воздушных сил».
А те, кто на Западе говори о возможном создании российской военной базы в Беларуси, просто пиарятся на этой новости, как считает Лукашенко.
«Это просто какой-то пиар ненужный. С практической точки зрения в этом нет никакой необходимости», - резюмировал белорусский лидер.

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