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Лукашенко нанёс по Польше "инфернальный" удар

23 сентября 2020, 21:05  •  186 • В мире
Политолог и публицист Армен Гаспарян прокомментировал решение президента Белоруссии Александра Лукашенко, который запретил ввозить на территорию республики польские товары. Эксперт считает, что Лукашенко нанёс по Польше "инфернальный" удар.
Ранее польские журналисты вовсю раскритиковали принятое президентом Белоруссии Александром Лукашенко решение о запрете на ввоз на территорию республики товаров из Польши.
Так, например, Gazeta Wyborcza сообщает, что теперь через границу нельзя провезти "пачку кофе, шоколадные конфеты, даже рулон туалетной бумаги".
Известный политолог и публицист Армен Гаспарян, комментируя решение белорусского лидера, оценил ход Лукашенко против Варшавы.
"Сейчас Варшава исполнит "Нас-то за шо?". Лукашенко нанёс ответный удар. И он вышел инфернальным", - написал эксперт в своём авторском Telegram-канале "ГАСПАРЯН".
Политолог же отметил, что теперь белорусские таможенники "ставят туристам ультиматум: либо те выбрасывают польские покупки, либо возвращаются с ними в Польшу".

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