Лукашенко нанёс по Польше "инфернальный" удар

Ранее польские журналисты вовсю раскритиковали принятое президентом Белоруссии Александром Лукашенко решение о запрете на ввоз на территорию республики товаров из Польши.

Так, например, Gazeta Wyborcza сообщает, что теперь через границу нельзя провезти "пачку кофе, шоколадные конфеты, даже рулон туалетной бумаги".

Известный политолог и публицист Армен Гаспарян, комментируя решение белорусского лидера, оценил ход Лукашенко против Варшавы.

"Сейчас Варшава исполнит "Нас-то за шо?". Лукашенко нанёс ответный удар. И он вышел инфернальным", - написал эксперт в своём авторском Telegram-канале "ГАСПАРЯН".

Политолог же отметил, что теперь белорусские таможенники "ставят туристам ультиматум: либо те выбрасывают польские покупки, либо возвращаются с ними в Польшу".