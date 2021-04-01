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Лукашенко намерен "преподать урок" Прибалтике в апреле

01 апреля 2021, 11:30  •  12 • Политика
Александр Лукашенко. Фото: president.gov.by
Минск подготовил сюрприз в виде отключения линий электропередачи
Пока Прибалтика подсчитывала убытки, которая она понесла после перевода белорусского транзита в порты РФ, Белоруссия решила снова проучить Эстонию, Литву и Латвию за их политику в отношении Минска.
Три страны уже достаточно долгое время хотят выйти из энергетического кольца БРЭЛЛ, который связывает Прибалтику, Белоруссию и Россию. Особенно активничает в этом вопросе Литва, которая уже не раз заявляла об отказе закупать электричество у РБ. Вильнюс даже скооперировался с Киевом, который тоже считает "небезопасную" БелАЭС инструментом геополитического влияния Москвы.
В итоге Александр Лукашенко, который долго наблюдал за действиями соседей, решил, что если они не хотят покупать электричество и так настойчиво об этом заявляют, тогда есть смысл и вовсе отключить Прибалтику от всех четырех линий электропередачи.
Действовать белорусский лидер решил быстро, поэтому уже 5 апреля состоится тестовое отключение линий электропередачи, которые связывают Вильнюс и Минск.
Это заявление тут же вызвало бурную реакцию со стороны Литвы. Белоруссию обвинили в запугивании, а экс-министр энергетики Литвы Арвидас Секмокас заявил, что выход из БРЭЛЛ был намечен только на 2025 год, сообщает FreeNews.
Ранее эксперты объяснили, что Литва вряд ли сможет отказаться от белорусской электроэнергии, потому что снабжение региона происходит через энергобиржу Nord Pool, с которой сотрудничают также Россия и Белоруссия.

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