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Лукашенко намерен отказаться от ряда своих полномочий

12 октября 2020, 13:20  •  140 • Политика
Александр Лукашенко. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Батька считает, что кабмин недостаточно нагружен своими обязанностями
Правительство Белоруссии должно взять на себя дополнительные полномочия, так как в президентские обязанности входит решение вопросов, несвойственных должности руководителя государства. С таким заявлением обратился сегодня, 12 октября, президент Белоруссии Александр Лукашенко к кабмину во время доклада по развитию налоговой системы страны.
По словам Лукашенко, многие государственные ведомства необходимо "догружать", так как им явно не хватает нагрузки. Не так давно к главе республике поступило предложение о снятии с него 71 полномочия, которые можно делегировать по всем государственным органам.
Белорусский лидер отметил, что не хотел бы вмешиваться в работу кабмина, и тема распределения полномочий должна быть отдельным предметом обсуждений.
Президент Белоруссии также предложил внести ряд поправок в Налоговый кодекс, заявив, что возьмет этот вопрос на себя. Также он отметил, что не так давно премьер-министр России Михаил Мишустин предложил ему свою помощь в усовершенствовании налоговой системы Белоруссии – так Минск может обеспечить стопроцентную извлекаемость налогов, опираясь на опыт РФ, передает БелТА.
Ранее Лукашенко заявил, что, несмотря на снижение количества уличных акций, в Белоруссии растет агрессия протестующих. По его словам, оппозиционеры вовсе не отказались от своих попыток устроить госпереворот.

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