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Лукашенко намерен использовать Зеленского для переговоров с Путиным - СМИ

03 августа 2019, 01:39  •  41 • Политика
Как пишут СМИ, Александр Лукашенко намерен использовать Владимира Зеленского в качестве козыря на переговорах с Владимиром Путиным.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко может использовать главу Украины Владимира Зеленского в качестве козыря на переговорах с лидером России Владимиром Путиным. Об этом заявил украинский журналист Виталий Портников.
Ранее стало известно о том, что Лукашенко планирует провести переговоры с Зеленским в октябре 2019 года в Житомире.
Как указал Портников, Минск в экономической сфере крайне зависим от Москвы. Похожее положение наблюдается у Киева, который зависим от США.
Поэтому Александр Лукашенко всегда использовал Киев в качестве демонстрации своего суверенитета, чтобы затем выбить преференции у российских властей. В реальности же Украина мало что может предложить Белоруссии.
"Но как только сможет обменять эту самостоятельность на деньги из России, о Зеленском в Минске больше не будут вспоминать", - цитирует слова журналиста издание "Дни.ру".

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