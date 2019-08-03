Лукашенко намерен использовать Зеленского для переговоров с Путиным - СМИ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко может использовать главу Украины Владимира Зеленского в качестве козыря на переговорах с лидером России Владимиром Путиным. Об этом заявил украинский журналист Виталий Портников.

Ранее стало известно о том, что Лукашенко планирует провести переговоры с Зеленским в октябре 2019 года в Житомире.

Как указал Портников, Минск в экономической сфере крайне зависим от Москвы. Похожее положение наблюдается у Киева, который зависим от США.

Поэтому Александр Лукашенко всегда использовал Киев в качестве демонстрации своего суверенитета, чтобы затем выбить преференции у российских властей. В реальности же Украина мало что может предложить Белоруссии.

"Но как только сможет обменять эту самостоятельность на деньги из России, о Зеленском в Минске больше не будут вспоминать", - цитирует слова журналиста издание "Дни.ру".