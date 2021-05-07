Лукашенко намекнул на интригу в деле о госперевороте: "Ужаснётесь"

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что далеко не все сведения по готовившемуся в республике госперевороту были обнародованы. Он намекнул на интригу в этом процессе и пообещал общественности, что информация их обескуражит.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал публике, что ряд сведений о провалившемся госперевороте в стране всё ещё не обнародованы. По его словам, новые громкие факты ошеломят народ.

По его словам, то, что было ранее озвучено по громкому процессу, - лишь "цветочки".

"Ягодка ещё не показана", - заявил политик.

Он подчеркнул, что в будущем эти сведения всё же будут преданы общественности. "Вы ужаснётесь тому, что вы увидите", - приводит слова Лукашенко "Sputnik Беларусь".

Ранее в эфире белорусского ТВ было рассказано о том, как готовился госпереворот в республике.

В середине апреля стало известно о задержании группы людей, которые составляли заговор и готовили покушение на Лукашенко и его детей. По данным президента, к этому причастны американские спецслужбы.

Согласно заявлению КГБ, помимо физического устранения Лукашенко планировалась организация вооружённого мятежа с целью захвата власти насильственным путём.