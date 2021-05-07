|
Лукашенко намекнул на интригу в деле о госперевороте: "Ужаснётесь"
07 мая 2021, 14:50 • 214 • Политика
Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что далеко не все сведения по готовившемуся в республике госперевороту были обнародованы. Он намекнул на интригу в этом процессе и пообещал общественности, что информация их обескуражит.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал публике, что ряд сведений о провалившемся госперевороте в стране всё ещё не обнародованы. По его словам, новые громкие факты ошеломят народ.
По его словам, то, что было ранее озвучено по громкому процессу, - лишь "цветочки".
"Ягодка ещё не показана", - заявил политик.
Он подчеркнул, что в будущем эти сведения всё же будут преданы общественности. "Вы ужаснётесь тому, что вы увидите", - приводит слова Лукашенко "Sputnik Беларусь".
Ранее в эфире белорусского ТВ было рассказано о том, как готовился госпереворот в республике.
В середине апреля стало известно о задержании группы людей, которые составляли заговор и готовили покушение на Лукашенко и его детей. По данным президента, к этому причастны американские спецслужбы.
Согласно заявлению КГБ, помимо физического устранения Лукашенко планировалась организация вооружённого мятежа с целью захвата власти насильственным путём.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
214
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
02 мая 2021, 17:25
|
02 мая 2021, 00:00
|
06 мая 2021, 20:30
|
03 мая 2021, 20:00
|
01 мая 2021, 13:00
|
03 мая 2021, 07:10
|
02 мая 2021, 19:15