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Лукашенко налегке направился к Путину. Собчак не удержалась: "Началось"
22 февраля 2021, 16:25 • 66 • Политика
Президент Белоруссии Александр Лукашенко, несмотря на морозы, налегке отправился к российскому коллеге Владимиру Путину. Телеведущая Ксения Собчак не удержалась: "Началось".
О начале переговоров лидеров двух стран Собчак сообщила одним словом в своём Telegram-канале: "Началось". Она также репостнула к себе фотографии из Сочи. Лидер Белоруссии запечатлен без тёплой одежды - налегке.
Тем временем пресс-служба президента Белоруссии утверждает, что регламента по продолжительности переговоров Лукашенко и Путина нет. Отмечается, что главы стран намерены вместе пообедать и покататься на лыжах.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что беседа президентов, как ожидается, продлится фактически целый день.
"С обеда они будут с Александром Григорьевичем общаться, можно предположить, что до вечера", - сказал он.
Фото: Скриншот Telegram/Кровавая барыня
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