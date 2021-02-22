Лукашенко налегке направился к Путину. Собчак не удержалась: "Началось"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, несмотря на морозы, налегке отправился к российскому коллеге Владимиру Путину. Телеведущая Ксения Собчак не удержалась: "Началось".

О начале переговоров лидеров двух стран Собчак сообщила одним словом в своём Telegram-канале: "Началось". Она также репостнула к себе фотографии из Сочи. Лидер Белоруссии запечатлен без тёплой одежды - налегке.

Тем временем пресс-служба президента Белоруссии утверждает, что регламента по продолжительности переговоров Лукашенко и Путина нет. Отмечается, что главы стран намерены вместе пообедать и покататься на лыжах.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что беседа президентов, как ожидается, продлится фактически целый день.

"С обеда они будут с Александром Григорьевичем общаться, можно предположить, что до вечера", - сказал он.

Фото: Скриншот Telegram/Кровавая барыня