Лукашенко нахально попёр на Мишустина. Премьер – не Медведев, ответит по закону • 65 • Политика Глава Республики Беларусь Александр Лукашенко выдал новую порцию совершенно хамских заявлений после решения России временно закрыть границу с его страной. Чем вызваны заявления Москвы и Минска? Автор:

Гришин Александр Александр Григорьевич Лукашенко, президент суверенной и независимой Беларуси в последние месяцы прошёл серьёзную дистанцию по пути деградации себя любимого и как политик, да и просто как человек. Копившиеся в нём раздражение и неадекватные реакции, время от времени прорывавшиеся наружу в вопросах сотрудничества с Россией, наконец-то бурным и неиссякаемым эталонным фонтаном этажей эдак в 20 вырвались на стратегические просторы в минувший понедельник. После того как Москва объявила о закрытии границы с Белоруссией. "Если у тебя есть фонтан"… Российский премьер-министр Михаил Мишустин накануне, перед объявлением этой инициативы провёл по телефону переговоры с главой правительства Белоруссии Румасом, объяснил причины такого решения, и со стороны Минска никаких возражений не последовало. Но тут ясным соколом в синеокое небо взвился "бацька нации", крайне раздражённый тем, что премьеры решили этот вопрос между собой, а не его лично попросил об этом лично Путин. Не позвонил, в общем, наш гарант соседнему. Можно считать, практически "тайно бросил в бездну вод". И Лукашенко разошёлся. Сначала заявил, что хочет переговорить об этом с Путиным лично, а потом совсем не стал сдерживаться и буквально в истерике начал поливать "союзную" Россию отборными помоями. – Я из своего опыта хочу некоторым горячим головам в России посоветовать думать, прежде чем говорить. Дело в том, что закрыть, как и начать какую-то войну, всегда проще, чем потом из этой ситуации выходить. Потому что после закрытия придёт период, когда надо будет открывать. А я знаю, как это – открывать: я помню, как с Борисом Николаевичем Ельциным и Виктором Степановичем Черномырдиным (царствие им небесное, они, наверное, не представляют, но видят оттуда, что мы творим)… Они знают, как открывать потом. Это всё очень непросто. Но мне пришлось этот период в своей жизни пережить, и я лично не хотел бы, чтобы это повторилось. Но пришедшие во власть в России люди, видимо, этого не понимают, – заявил он и усомнился в наличии границы между Россией и Белоруссией. – Тема стоит того, чтобы подумать, как нам действовать соответственно и адекватно. Странно, что в российском правительстве никто не знает, что у Беларуси и России границы нет, она не делимитирована и не демаркирована. У нас нет границы, поэтому закрывать нечего. Пришедшие во власть люди – каков оборотец! Тут саксаул сидел веками, а они пришли, новички необнюханные, ещё и буробят что-то непотребное. Да он ещё с самим Николаевичем и Степановичем, а они на горшок ходили в это время. На политический, конечно. А насчёт границы, так это ведь запросто, по границам областей и районов проведём. Делимитируем, если что. И демаркируем. А Белоруссию в границах какого года считать тогда? Лукашенко разозлился из-за того, что Путин лично не предупредил его о предстоящем закрытии границы. Фото: Kremlin Pool / Globallookpress Григорьевича было не удержать. С усердием крестьянина, весной разбрасывающего навоз на огороде, он продолжил поливать российское правительство навозом в его первозданном виде по всему полю. – Зачем же отрезали Беларусь от России, не подумав о последствиях. Мне кажется, что там больше озабочены, как Москву каким-то забором огородить, и думают: не дай бог, правительство Российской Федерации заразится. Что будет? А не дай бог, с Мишустиным что-то случится… Наверное, больше всего об этом думают и начали издалека, – проехался Лукашенко по Москве и предложил альтернативу закрытию границы с Белоруссией. – Если следовать российской логике, то ей границы надо позакрывать регионально: отделить Дальний Восток, Сибирь, по Уралу пройтись, Кавказ выделить, по северу европейской части России тоже границу где-то провести. Россия огромная, полмира. "Россия в огне". Коронавируса" Но и этого было мало. Как считает Лукашенко, в Белоруссии никакой угрозы от коронавируса никому нет, а вот Россия от него, по его мнению, "полыхает" вся. – Были и посложнее вирусы: и свиной, и птичий, и атипичная пневмония. Потом ахали и охали, откуда это появилось: вот, видите ли, средства массовой информации виноваты, что они слишком обширно и не так освещали проблемы. Наверное, и в этот раз средства массовой информации обвинят через месяц-другой, – объявил он и вновь вернулся к России. – У них тяжёлая ситуация. Так нам надо бояться этой ситуации, вы-то чего боитесь Беларуси? Притом при таком нашем контроле и отношении к этой проблеме. Давайте вместе это делать – нет, закрыли. Что ж, это их дело. Даже предложение России безвозмездно 3 тысячи тест-комплектов для определения заболевших в помощь Белоруссии стало для президента соседней республики предметом для издёвки. – Мы просто растерялись: откуда такая доброта со стороны России. То ложку нефти не могли поделить, а тут пожалуйста, – отметил он и объявил, что это в России на самом деле заметили успешный опыт белорусских медиков на западном направлении и решили "проспонсировать". – То есть признали, что мы это делаем правильно. Поэтому Российской Федерации надо было в этой ситуации не закрывать границу, а на нашей совместной границе Союзного государства под Брестом помочь нам – и материально, и людскими ресурсами (у нас школа одна и вирусологи одни и те же). Мы бы приняли эту помощь, и там бы это контролировали. Дайте грошей, похоже, стало новым девизом Лукашенко вместо "дайте нефти на халяву". Не нужны, мол, Минску, ни таблетки, ни вакцина, ни средства защиты или диагностики. Дайте грошей, а они сами решат, что с ними делать. И так далее, так далее, так далее. Впору вспомнить Козьму Пруткова с его нетленным афоризмом: "Если у тебя есть фонтан, заткни его, дай отдохнуть и фонтану". Тем более, что "фонтан" совсем не из повидла. "Диктатор колхоза" Москва ответила Минску очень быстро. Благо, сейчас, в отличие от правительства Дмитрия Медведева согласовывать с главой государства чуть ли не каждый чих не требуется. Тем более, что хамский наезд Лукашенко был адресован в первую очередь Мишустину, впрочем, как и раньше его предшественнику. Москва выразилась очень выдержанно и интеллигентно, что само по себе уже достойно премии или какой ещё награды. – В телефонном разговоре глав правительств России и Белоруссии было подчёркнуто, что решения правительства Российской Федерации принимаются в строгом соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), носят объективный и научно обоснованный характер, – объяснило терпеливо Лукашенко правительство России и обосновало принятое решение. – Ограничения въезда в Российскую Федерацию с территории Республики Беларусь вводятся прежде всего по причине непринятия органами государственной власти Белоруссии рекомендованных ВОЗ адекватных мер по перекрытию государственных границ с целью недопущения проникновения коронавирусной инфекции из третьих государств. Дополнительно в Москве подчеркнули, что "Белорусская сторона предварительно информировалась", и "в телефонном разговоре глав правительств какие-либо возражения не были высказаны". И ни слова из обсценной лексики. Даже ни намёка. Москва объяснила Минску, что действует в строгом соответствии с рекомендациями ВОЗ. Фото: АГН "Москва" Глава Мосгоризбиркома Горбунов покинул должность И, может быть, даже зря. Потому что Лукашенко продемонстрировал такой уровень мышления, что всякими ВОЗ его можно было только запутать. – Чаще мойте руки, вовремя завтракайте, обедайте и ужинайте. Я человек непьющий, но в последнее время в шутку говорю, что водкой надо не только руки мыть, но, наверное, и в день 40-50 граммов в пересчёте на чистый спирт – "травить" этот вирус. Но не на работе, – выдал Лукашенко "рецепт" лечения от президента и добавил ещё одно народное средство. – Сегодня сходите в сауну, сухую. Ну а если два-три раза в неделю – тоже полезно. Китайцы нам подсказали, что этот вирус при +60 (градусов) не выдерживает. И вообще, по его компетентному мнению, все эти вирусы для Белоруссии неактуальны. – Надо просто работать. Особенно сейчас, на селе. Приятно смотреть по телевизору: люди на тракторе работают, никто не говорит про вирус. Там трактор вылечит всех! Поле всех лечит! – выдал президент соседней суверенной страны очередной рецепт, но не уточнил, чем именно лечиться, задним мостом от "Беларуси" или же можно ограничиться сжиганием колёс. Я, хоть и не в правительстве, не чиновник, тоже попробую обойтись без мата. Но и без дипломатических экивоков. Попробуйте такому человеку объяснить, что ограничениями въезда-выезда, "территориальным способом", как он выразился, не вирус лечится, а локализуются возможные очаги, предотвращается распространение вируса, и не только в этом случае, а при любой эпидемии. Он ввёл безвизовый режим для посещения Белоруссии гражданами более чем 80 стран. Для иностранцев из свыше 30 государств срок пребывания увеличен до 30 суток. И если у нас на границе не будет никакого контроля, то все подряд, в том числе и вернувшиеся из Италии украинские заробитчане попадут в Россию через прозрачную границу. Сам Лукашенко пообещал не закрывать границу ни для кого, но это его дело. Хочет, чтобы белорусы умирали от эпидемии, никто извне не сможет помешать. А нам заразы не надо. Россия вообще закрывается для всех иностранцев. Лучше перебдеть, чем обделаться. И этого человека называли "последним диктатором Европы"?! Да он выше "диктатора колхоза" просто не тянет. Ещё бы посоветовал сварить кастрюлю бульбы, накинуть на голову полотенце и подышать горячим паром над кастрюлей. И почему-то не сказал ничего про лечебные свойства лопуха и подорожника. "Наш найкращий" Он даже не понял, что запрет на въезд в Россию со стороны Белоруссии распространяется только на людей и не будет касаться дипломатов, водителей грузовиков, экипажей самолётов и морских судов, бригад поездов, а также тех, кто едет на похороны или постоянно живёт в России. Зато пригрозил, что "до Кремля фуры будут стоять в очереди, а люди будут в бешенстве". И это его главный стратегический в данном случае интерес, который невольно прорвался вместе с фонтаном. –А что думает правительство России в этой ситуации? Ведь за год 110 млн т груза переместилось транзитом. Они что, через Украину договорились возить? Так Украина давно закрылась. Через Прибалтику? Она тоже закрылась. Как они будут вообще эти грузы перемещать? Может, нам подумать, а вдруг вирус в трубе с нефтью или с природным газом? 70 млн т нефти транспортируют по нефтепроводу "Дружба", - фактически пригрозил он. Потому что понял, что сейчас вот вдруг может кончиться слава Белоруссии как ведущей в Европе молочной державы, фруктового гиганта и главного для России производителя белорусских креветок. Выгнать из Госдумы: Депутат Катасонов рискует остаться без мандата. Документ на рассмотрении Вирус в трубе? А точно не в картошке, польских яблоках, на креветках неизвестного происхождения, в сыре и молочке, произведённых из скупленного в Европе по демпингу сухого молока? А если найдём? По уму, сейчас у России прекрасный шанс, чтобы навести порядок с поставками всей этой продовольственной контрабанды из Белоруссии, частенько даже с не переклеенной, а наспех заклеенной маркировкой настоящего производителя. Рекомендации ВОЗ – это вам не Данкверт, на которого в Минске который год в бессилии точат зубы. И не злая воля тех, кто мешает Лукашенко вести к успеху свою республику. Но хороший повод для наведения порядка и принуждения "союзника" к разуму. А ведь когда-то многим, в том числе и мне, он казался гораздо более достойным президентства объединённого государства, чем тот же Ельцин. Но это, как у Макаренко в "Педагогической поэме", когда у одной из воспитанниц родился мальчик, которого она убила, то тельце младенца один из парнишек повёз в больницу, а вернувшись оттуда, всем рассказывал, что насмотрелся там всяких ужасов ("чого тилько не бачив"), на фоне которых "наш найкращий". На фоне Ельцина и Лукашенко был вот таким "найкращим". А теперь… На Украине клоун стал президентом. А в Белоруссии, получается, наоборот. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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