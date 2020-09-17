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Лукашенко наказал предавших его дипломатов и послов

17 сентября 2020, 11:05  •  400 • Политика
Лукашенко освободил от должности посла Белоруссии в Латвии. Также ранга чрезвычайных и полномочных послов лишились Павел Латушко и Игорь Лещеня.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко освободил от должности посла страны в Латвии Василия Марковича за ненадлежащее исполнение обязанностей. Об этом сообщила пресс-служба главы Белоруссии.
Кроме того, лишены ранга чрезвычайных и полномочных послов Павел Латушко и Игорь Лещеня. Причиной названы поступки дипломатов, порочащие государственную службу Белоруссии.
Латушко был послом во Франции с 2012 по 2019 год, а теперь входит в так называемый Координационный совет оппозиции по трансферу власти. Лещеня до сегодняшнего дня был послом Белоруссии в Словакии. Он, будучи государственным служащим, публично поддержал протесты оппозиции в Минске.

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