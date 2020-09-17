Лукашенко наказал предавших его дипломатов и послов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко освободил от должности посла страны в Латвии Василия Марковича за ненадлежащее исполнение обязанностей. Об этом сообщила пресс-служба главы Белоруссии.

Кроме того, лишены ранга чрезвычайных и полномочных послов Павел Латушко и Игорь Лещеня. Причиной названы поступки дипломатов, порочащие государственную службу Белоруссии.

Латушко был послом во Франции с 2012 по 2019 год, а теперь входит в так называемый Координационный совет оппозиции по трансферу власти. Лещеня до сегодняшнего дня был послом Белоруссии в Словакии. Он, будучи государственным служащим, публично поддержал протесты оппозиции в Минске.