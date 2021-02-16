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Лукашенко наказал Литву за антибелорусские санкции
16 февраля 2021, 20:50 • 397 • Политика
Минск исполнил обещание о принятии встречных мер
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ, в соответствии с которым нефтепродукты республики перевозятся в третьи страны через порты России. Решением главы государства Минтранспорта и коммуникаций должно провести переговоры по проекту соглашения и подписанию необходимого документа с уполномоченными участниками.
Согласно приведенным данным, речь идет о межгосударственной договоренности с российской стороной, в соответствии с которой Белоруссия пользуется услугами перевозок и перевалок нефтепродуктов через порты России для обеспечения дальнейшего экспорта.
Само соглашение предполагает перевалку практически 10 миллионов тонн груза через порты России до 2023 года. При обеспечении перевалки объема в размере меньше обозначенного терминалу оплачивают средства за весь согласованный груз.
В 2020 году Лукашенко заявил о намерении ответить ЕС за введенные санкции, отметив, что поручил кабмину рассмотреть возможность переориентировать торговые потоки из литовских портов в другие пункты перевалки. В списке терминалов, которые займутся оказанием подобных услуг для белорусской стороны, оказались порты Усть-Луги, Приморска, Петербурга, а также остальных городов, передает "Спутник Белоруссия".
Ранее президент Литвы Гитанас Науседа назвал причины отказа от белорусской электроэнергии.
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